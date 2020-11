OL : Jean-Michel Aulas adresse une étonnante requête à l’UEFA

Publié le 04 novembre 2020 à 03:25

Alors que l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne envoient quatre clubs en Ligue des champions, la France ne peut envoyer que deux ou trois clubs. Pour Jean-Michel Aulas, président de l’OL, le moment est venu de convaincre l’UEFA d'accorder plus de places aux clubs français en Coupes d'Europe.

Jean-Michel Aulas sollicite plus de places à l’UEFA pour les clubs français

Grand utilisateur de Twitter, Jean-MichelAulas s’est encore servi de ce réseau social pour faire passer un nouveau message. Cette fois, le président de l’OL a évoqué la diffusion de la Ligue 1 et le nombre de places accordées à la France en Coupes d'Europe. Le dirigeant de l’Olympique Lyonnais estime que « la Ligue 1 est un bon produit » qui mérite d’être mieux diffusé. Le patron des Gones pense également qu’ « il faut convaincre aussi pour que la France ait plus de clubs en UEFA ».

Quel sort pour la requête du dirigeant lyonnais ?

Le timing des demandes de Jean-Michel Aulas ne semble pas très approprié. Le président de l’OL souhaite une plus large diffusion de la Ligue 1 à l’heure où Mediapro a manqué à ses engagements. Il faudrait d’abord régler la crise avec le diffuseur sino-espagnol avant d’envisager un autre diffuseur qui accepterait de couvrir la Ligue 1 plus largement. Or, en ces temps de crise économique, aucun autre diffuseur ne semble prêt à éteindre l’incendie allumé par Mediapro. Sollicité pour venir à la rescousse, Canal+ plus a clairement répondu qu’il ne se créerait pas de nouvelles charges en injectant de l’argent dans le gouffre causé par la défection de la chaîne sino-espagnole.

Concernant l’augmentation du nombre de clubs français en Coupes d’Europe, les places ne sont pas arbitraires. Elles sont octroyées en fonction de l’indice UEFA des pays. Si des pays comme l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne ont quatre places et que la France n’en a que deux ou trois, c’est tout simplement parce que ces pays ont un meilleur indice UEFA. D’ailleurs, Jean-Michel Aulas lui-même reconnaissait récemment que les prestations marseillaise et rennaise en Ligue des champions n’étaient pas faites pour améliorer l’indice UEFA de la France…













Par JOËL