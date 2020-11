ASSE Mercato : Deux pistes offensives explorées en Suisse

Publié le 04 novembre 2020 à 09:30

L'ASSE est toujours en quête d’un attaquant pour se renforcer offensivement. Après l’échec du prêt de M'Baye Niang, les recruteurs de l’AS Saint-Étienne prospectent en Suisse.

L'ASSE suit de près Aiyegun Tosin et Arthur Cabral

En panne offensivement en ce début de saison, l’ASSE avait songé à M'Baye Niang, mais le transfert de l’attaquant du Stade Rennais a avorté. Songeant toujours à se renforcer en attaque, Claude Puel sonde deux joueurs évoluant en Suisse selon les informations de le10 sport.com. Si l’on en croit cette source, la cellule de recrutement de l’AS Saint-Étienne a supervisé Aiyegun Tosin (22 ans) et Arthur Cabral (22 ans), fin septembre dernier. Le premier est un ailier droit nigérian sous contrat avec le FC Zurich jusqu’en juin 2024. Quant au second, c’est un avant-centre brésilien lié au FC Bâle jusqu’en juin 2023. Tosin vaut moins de 2 millions d'euros, alors que la valeur marchande de Cabral est estimée à 6 millions d'euros. Ce dernier est donc a priori inaccessible pour l’ASSE, dont le manager général ne souhaite plus investir plus de 5 millions d'euros sur un seul joueur.

L'AS Saint-Étienne sur une série négative

Rappelons que l’équipe de Claude Puel est en grande difficulté en Ligue 1. Après neuf journées, elle pointe à la 13e place avec dix points engrangés sur 27 possibles, 13 buts encaissés et 9 marqués. Le club ligérien est sur une série négative de cinq défaites et est donc menacé de relégation, comme l'expliquait lundi l'ancien capitaine de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin. En effet, l'ASSE n’a que deux petits points de plus que Nîmes Olympique qui est barragiste et quatre points de plus que le premier relégable, le RC Strasbourg. Les Verts se déplacent dimanche soir sur la pelouse du Groupama Stadium pour y affronter l'OL avant de se rendre à Brest le week-end prochain.













Par ALEXIS