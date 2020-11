FC Nantes : Fronde des supporters contre Waldemar Kita

Publié le 04 novembre 2020 à 14:00

Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita ne fait plus l’unanimité. Dans leur grande majorité, les supporters ne veulent plus du Franco-Polonais à la tête de leur club de coeur.

Le FC Nantes ne joue plus les premiers rôles en Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Les supporters souffrent désormais de voir leur club de coeur se contenter des seconds rôles en championnat. Les fans sont majoritairement convaincus que le renouveau de l'équipe nantaise devrait passer par un départ de Waldemar Kita, comme ont pu le montrer la plupart des réponses à une question posée sur Twitter. En effet, lundi dernier, un twittos a posté : « Vous préférez rester en L1 et garder Kita ou descendre en L2 avec plus de chance de perdre Kita au risque de faire une Strasbourg ? », c'est-à-dire repartir de zéro. La plupart des internautes ont souhaité une descente en Ligue 2 avec un départ de Waldemar Kita.

Les supporters des Canaris ramenés sur terre

Mais Blasinho ne partage pas l’avis des supporters du FC Nantes qui croient qu’une descente en Ligue 2 ferait partir Waldemar Kita. Selon cet internaute, « Kita est un homme d'affaires » qui n’accepterait pas de « vendre le FCN au rabais ». Blasinho pense donc que les fans qui imaginent qu’une descente en Ligue 2 ferait partie le propriétaire du club de la Cité des Ducs se trompent et que leurs « espérances ne concordent pas avec ce qui se passerait réellement en cas de relégation ».

Un avis partagé par Maxime Thomas, pour qui « il faudrait l’assurance que Kita parte en cas de descente et ça c’est vraiment pas sûr du tout ». Le fondateur du site La Maison Jaune prévient ensuite que « tous les clubs ne font pas une Strasbourg, beaucoup ont du mal à se relever ». Maxime Thomas a également fait remarquer que « Kita ne sera pas éternel, même en Ligue 1, le FC Nantes si ». Mais comment obtenir un départ rapide de l’homme d’affaires franco-polonais ? « L’idéal serait des investisseurs locaux qui reprendraient le club, des mecs passionnés. Mais je nous vois mal rétrogradé pour « x » raisons », a répondu l’illustre supporter du FC Nantes avant de prévenir tout de même : « Et si Kita termine par partir, derrière les griffes de certains investisseurs comme OM, Bordeaux ne tarderont pas. »













Par JOËL