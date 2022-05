Vente OM : définitive décision pour le rachat de l'OM ?

Publié par Gary SLM le 02 mai 2022 à 23:55

Vente OM : l’affaire du rachat de l’Olympique de Marseille par de riches Saoudiens va connaitre son épilogue en fin de saison.

Pour la vente OM, le temps de vérité arrive

Ces derniers mois, pas une semaine n’est passée sans que la vente de l’OM ne soit revenue dans l’actualité. Les supporters de l’Olympique de Marseille, accrochés à l’espoir d’un changement de propriétaire de leur club, qui doit reprendre sa place dans le foot français, n’ont eu de cesse d’encourager cette idée. Des informations qui émanent de journalistes plus ou moins bien introduits dans les arcades de l’équipe phocéenne s’entrechoquent sur le départ ou non de Frank McCourt, l’actuel propriétaire.

Le rival du Paris Saint-Germain, en perte de vitesse ces dernières années, a tout de même retrouvé un regain de forme cette saison. L’OM pourrait terminer la saison à la deuxième place au classement de Ligue 1 dans quelques semaines. Les Marseillais le savent, une remontée de l’équipe dans le classement n’en fait pas pour autant un adversaire crédible du PSG, le club qu’ils rêvent de reléguer aux seconds rôles. Le Stade Vélodrome et ses fans veulent rêver grand comme le Parc des Princes et les supporters du Paris SG. Seul le rachat de l’OM par de richissimes hommes d’affaires, de préférence les Saoudiens qui ne regardent pas à la dépense, peut rendre réel ce rêve.

Vente OM : Confirmation du rachat de l’Olympique de Marseille

Comme l’annonce sans cesse le journaliste Thibaud Vézirian, la vente OM serait bel et bien faite. L’information vient cette fois des supporters du club toujours engagé en Europe League, du moins en Europa Conférence League, pour laquelle il jouera face à Feyenoord jeudi soir. Les South Winners ont été informés de la vente de l’OM par des personnes bien introduites au sein de la mairie de Marseille. Le prochain adversaire du FC Lorient, Stade Rennais et du RC Strasbourg pourrait donc véritablement basculer dans une nouvelle dimension en cas de concrétisation de son rachat.

Comme le dit Thibaud Vézirian, ce n’est qu’à la fin de cette saison, dans quelques semaines, que la vente de l’OM sera rendue officielle. Cette période est donc forcement décisive en ce qu’elle devrait offrir une décision définitive de Frank McCourt sur l’avenir du club. L’homme d’affaires bostonien a toujours soutenu son refus de vendre l’équipe battue 0-3 par l’Olympique Lyonnais dimanche sur la pelouse du stade Vélodrome. S’il est toujours à la barre au début de la saison prochaine, les supporters de l’OM devront définitivement se faire une raison. Son départ sera autrement le début d'une nouvelle histoire.

Mercato : la rêve déçu sous Frank McCourt

Lorsqu'il prenait les commandes de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt avait annoncé qu'il ne se donnait aucune limite en matière de transferts de joueurs. De nombreux footballeurs ont depuis rejoint le club phocéen sous son ère, mais des joueurs du niveau espéré n'ont jamais franchi la porte d'entrée du Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. C'est cette promesse non tenue qui a fortement décrédibilisé l'américain aux yeux de certains supporters olympiens. Alors que le Paris SG compte des Di Maria, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Lionel Messi dans ses rangs, l'Olympique de Marseille n'est lui peuplé que de joueurs au niveau moyen, désespérément considérés comme de grands joueurs.

L' attaquant de haut niveau espéré à la pointe de la formation phocéenne n'existe pas. L'équipe olympienne n'a que Dimitri Payet, un milieu de terrain, pour marquer des buts. En 31 matchs de Ligue 1, il a inscrit 12 buts qui font de lui le meilleur buteur du club cette saison. Mbappé, qui fait la course en tête de ce classement, totalise le double, d'où la nécessité de recruter un buteur et des joueurs offensifs de haut niveau réclamé par le coach à son arrivée. Seul le rachat de l'OM par des hommes plus riches et dépensiers que Frank McCourt pourra corriger ces attentes déçues.