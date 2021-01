OM : La bande à André Villas-Boas prend cher après Nîmes

Publié le 18 janvier 2021 à 07:00

La récente défaite de l’ OM contre le Nîmes Olympique passe mal auprès des supporters marseillais. Dans un communiqué, les South Winners ont critiqué la performance des hommes d’André Villas-Boas. Ils les ont invités à défendre les couleurs du club avec passion.

Les supporters de l’ OM chargent les joueurs

Samedi, l’Olympique de Marseille s’est incliné (1-2) au Vélodrome contre le Nîmes Olympique. Après la rencontre, André Villas-Boas a tenu à demander pardon aux supporters du club. Le technicien portugais s’est également montré sévère envers ses poulains. À sa suite, les supporters de l’ OM ont réagi à la nouvelle défaite de leur équipe contre un mal classé du championnat. Dans un communiqué publié sur Twitter, les South Winners se sont montrés sans pitié pour les joueurs. Cette frange de fans s’insurgent contre les poulains d’AVB. « Vous êtes écœurants et ne méritez que notre mépris tant que vous produirez des prestations calamiteuses […] Vous êtes une insulte pour tous les grands joueurs qui ont porté ce maillot et contribué à écrire la légende de l'OM », peut-on lire.

Plus d’espoir pour Marseille cette saison

Alors que l’ OM faisait office de candidat pour le titre pendant quelques semaines, ses supporters n’attendent plus rien de l’exercice en cours. « Il ne s’agit plus désormais d’espérer accrocher quoi que ce soit dans ce championnat, car vous n’avez tout simplement pas le niveau de vos prétentions. Commencez par vous montrer dignes, soyez des hommes, portez vos attributs viriles, faites honneur au maillot et aux couleurs que vous portez ! », ont lancé les South Winners. Reste plus qu’à savoir si leur message a été reçu cinq sur cinq. La rencontre contre Lens mercredi prochain permettra de le vérifier. Il s’agit d’un match en retard comptant pour la 9e journée.













