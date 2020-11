ASSE : Très mauvaise nouvelle avant d'affronter l'OL

Publié le 04 novembre 2020 à 16:30

Dans le dur en Ligue 1, l'ASSE se déplace dimanche (21 h), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, sur la pelouse du Groupama Stadium pour y affronter l'OL dans un derby qui s'annonce bouillant malgré l'absence des supporters. Avec cinq défaites consécutives, les hommes de Claude Puel doivent redresser la barre, mais dans les rangs lyonnais figure une très mauvaise nouvelle pour les Verts.

L'ASSE fait face à un nouveau problème avec l'OL

La série noire des Verts doit absolument s'arrêter et quel meilleure symbole qu'une victoire dans le derby face à l'OL pour repartir sur de bons rails. Après cinq défaites consécutives et six match sans victoire en Ligue 1, l'ASSE ne se présente pas sous son meilleur jour face à son grand rival. Le club est en effet au bord de la crise, entre la difficile gestion des dossiers Stéphane Ruffier et Ryad Boudebouz, l'absence de cadres, les blessures et le manque d'expérience dans l'effectif de Claude Puel. Pourtant, l'AS Saint-Etienne garde la tête haute et maintient la confiance placée en son entraîneur et son projet. Les Verts devront probablement attendre le mercato hivernal pour se renforcer et retrouver un peu de sérénité, mais ils doivent l'atteindre en limitant au plus possible les dégâts, et cela commence dimanche face à l'OL (21 h).

Djamel Benlamri, nouvelle arme de l'OL face à l'ASSE

Mais, mauvaise nouvelle pour l'ASSE, l'OL est sur la pente ascendante. Les Lyonnais sont bien mieux dans le jeu depuis quelques semaines et grimpent au classement. Ils sont actuellement sixièmes de la Ligue 1, après avoir accroché le LOSC, deuxième, au stade Pierre-Mauroy (1-1). Et l'OL peut se satisfaire de sa recrue de dernière minute au mercato, Djamel Benlamri, qui a connu ses premières minutes à Lille. Entré en jeu à la 50e, le défenseur de 30 ans a été très solide, en gagnant tous ses duels (5/5) et en ne commentant aucune faute, ce alors que les Lyonnais étaient réduits à dix. "Il a été top, a commenté Rudi Garcia. C'est un guerrier, on l'a pris pour ça et il nous a très bien aidés." Marcelo suspendu dimanche, Djamel Benlamri pourrait connaitre sa première titularisation contre l'ASSE et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Verts qui n'ont inscrit qu'un but lors de leurs cinq derniers matches...













Par Matthieu