ASSE Mercato : Ça sent très bon pour une arrivée essentielle

Publié le 04 novembre 2020 à 12:30

Gangrenée par les blessures et des dissensions internes, l'ASSE a terriblement besoin de renfort alors qu'elle vient de connaître, contre Montpellier HSC (0-1), sa cinquième défaite consécutive en Ligue 1. Face au manque de possibilités dans l'effectif et sa jeunesse qu'elle paye chèrement, l'AS Saint-Etienne veut atteindre la trêve en limitant les dégâts, puis faire quelques coups au mercato.

L'ASSE sur un joueur qui lui est cher

Claude Puel doit connaitre quelques maux de tête en ce moment. L'entraîneur des Verts voit son équipe glisser inexorablement au classement. Elle est maintenant 13e de Ligue 1, après six matches sans victoire dont cinq défaites consécutives. Le projet de jeu du coach stéphanois est de plus en plus critiqué. Certes, son équipe est jeune et constituée de nombreux joueurs du centre de formation, mais elle manque cruellement d'expérience et les quelques éléments qui pourraient encadrer leurs jeunes coéquipiers ne trouvent pas grâce aux yeux de Claude Puel, qui ne les utilise que très peu ou les met au placard. Pour autant, la direction des Verts assure l'entraîneur de sa confiance et accepte de travers quelques mauvaises passes pour bâtir un projet sur le long terme. Mais l'ASSE, qui doit tenir bon jusqu'à la trêve hivernale, compte bien faire quelques coups lors du mercato, dont un qui lui tient vraiment à coeur.

William Saliba toujours plus proche d'un retour

L'ASSE se penche sur son ancien défenseur, William Saliba. Vendu à Arsenal en 2019, puis prêté à Saint-Etienne la saison dernière, le jeune joueur de 19 ans n'a toujours pas eu de temps de jeu dans l'équipe première de Mikel Arteta. Il n'a même pas été placé sur la liste des joueurs disponibles pour la Ligue Europa. Si son entraîneur a regretté de ne pas l'avoir fait, dans la semaine, laissant croire que le défenseur allait enfin connaitre la Premier League contre Manchester United, William Saliba a de nouveau été convoqué avec la réserve d'Arsenal pour affronter Liverpool. Après avoir refusé un prêt en Championship, l'ancien Vert serait définitivement frustré par cette situation et le manque de considération dont il estime faire preuve. But! écrit que Saliba cherche une porte de sortie, en prêt, dès le mercato d'hiver. Il serait ouvert à un retour à l'ASSE et le club stéphanois ne fera pas la fine bouche, lui qui a déjà essayé de faire revenir son ancien joueur au mercato d'été. Une excellente option qui se profile pour les trois parties de ce deal.













Par Matthieu