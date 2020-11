ASSE : Claude Puel, très grosse révélation sur son avenir

Publié le 03 novembre 2020 à 16:30

Avec cinq défaites consécutives, l'ASSE peine à sortir la tête de l'eau en Ligue 1. L'équipe de Claude Puel, qui a bâti son projet sur la jeunesse, manque cruellement d'expérience et vacille beaucoup trop facilement, mettant les principes de l'entraîneur stéphanois en porte-à-faux. Si la mauvaise série continue, Puel pourrait être forcé au départ.

Claude Puel menacé, l'ASSE dans le rouge

Avec une des formations à la moyenne d'âge la plus basse en Ligue 1, l'ASSE avait réussi un excellent début de saison en enchaînant trois victoires. Mais le projet de Claude Puel, qui est de s'appuyer sur un centre de formation et des jeunes au fort potentiel, a pris du plomb dans l'aile. Les Verts ne gagnent plus depuis six matches, pire encore, ils se sont inclinés lors de leurs cinq dernières rencontres de championnat. Les observateurs sont de plus en plus critiques avec l'entraîneur stéphanois. Pierre Ménès, chroniqueur sur Canal+, estime que la formation forézienne "n'a plus ni queue, ni tête" et vit en "perpétuelle insécurité", ce qui "nuit profondément à une équipe aussi jeune". Tous sont d'accord pour dire que Claude Puel a besoin d'insuffler de l'expérience dans son équipe, mais son comportements avec les "anciens" de l'ASSE pose question.

Un projet pourtant sur le long terme

Entre les problèmes de Claude Puelavec certains de ses joueurs et la spirale sportive négative actuelle, le vent pourrait bien tourner pour l'entraîneur des Verts. Mais Le Parisien révèle que le coach stéphanois a le soutien fort de sa direction dans cette période pénible. Une source proche de l'état-major de l'ASSE assure qu'il "est toujours l'homme de la situation. Claude est apprécié, c'est un homme droit, intègre, avec de vraies idées. Actuellement, on a des difficultés, mais tout le monde passe par de mauvaises périodes. On va relever la tête". Quant à son projet avec les jeunes, "c'est normal que ça prenne du temps", ajoute cette même source proche de la direction. Il reste à Claude Puel et à l'ASSE à atteindre la trêve internationale sans trop de dégâts, avec un déplacement risqué qui se dessine à Lyon, pour le derby face à l'OL.













Par Matthieu