RC Lens : Bonne nouvelle pour les Lensois avant de jouer Reims

Publié le 03 novembre 2020 à 14:45

Le RC Lensaffrontera le Stade de Reims, dimanche, après le report de ses matchs des 8e et 9e journées de Ligue 1 respectivement contre le FC Nantes et l’OM. Avant la réception des Rémois, le Racing Club peut se réjouir pour une bonne nouvelle.

Le coach du RC Lens retrouve ses joueurs

Le RC Lens n’a pas joué lors des deux dernières journées du championnat. Et pour cause, le club promu en Ligue 1 avait 18 cas positifs à la Covid-19. Les Lensois renoueront finalement avec la compétition le dimanche 8 novembre (15 h), au stade Bollaert-Delelis. Ce sera contre le Stade de Reims, lors de la 10e journée de Ligue 1. Pour préparer la venue de l’équipe de David Guion, les Sang et Or peuvent compter sur l’implication directe de leur entraineur. Positif aussi au coronavirus, ce dernier était resté à distance de son équipe lors de séances d’entrainement. Mais depuis la reprise ce mardi, Franck Haise peut désormais se rapprocher de ses joueurs selon les informations du journaliste Sylvain Charley de France Bleu Nord. « La semaine dernière, il restait à 50 mètres du terrain » selon la source. Le confrère est même plus précis, affirmant que le technicien du RC Lens « arrivait après les joueurs et repartait avant eux ». « Il ne rentrait pas dans les bâtiments de la Gaillette », a-t-il ajouté.

Le Racing Club bien classé malgré deux matchs en moins

Les Sang et Or ont donc deux matchs en moins en Ligue 1. Ils affronteront le FC Nantes et l’OM à des dates non encore fixées. Les poulains de Franck Haise ont disputé sept matchs pour l’instant. Malgré tout, ils sont 10es avec 13 points, à cinq points du podium. Pour rappel, le Racing Club de Lens avait créé la surprise en infligeant une défaite au PSG (1-0), le 10 septembre, lors de la 2e journée du championnat.













Par ALEXIS