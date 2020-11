OM : André Villas-Boas remonté malgré le succès à Strasbourg

Publié le 07 novembre 2020 à 07:30

L’OM a renoué avec le succès en s’imposant (0-1) sur la pelouse du RC Strasbourg. André Villas-Boas a néanmoins poussé un coup de gueule après la victoire des siens à la Meinau.

L’Olympique de Marseille s’est rassuré avant la trêve internationale. Vendredi, l’OM a dominé le RC Strasbourg à la Meinau (1-0). Remplaçant au coup d’envoi, Morgan Sanson a permis au club phocéen de quitter l’Alsace avec les trois points. Interpellé sur la nouvelle prouesse individuelle de son milieu, André Villas-Boas est sorti de ses gonds. Le technicien portugais préfère saluer le collectif suite à ce succès. « Une équipe, c’est un collectif. Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence […] On gagne 1-0, qu’est-ce que vous cherchez ? Qu’est-ce que vous voulez ? Arrêtez avec vos conneries […] Je sais que vous êtes dégoûtés mais c’est comme ça, c’est la vie », a pesté le coach marseillais au micro de Téléfoot.

AVB tire le positif contre le RCSA

Dans la foulée, André Villas-Boas est revenu sur le match contre Strasbourg en question. Pour l’entraîneur de l’OM, la rencontre était compliquée pour les Marseillais. Le but de Sanson est d’ailleurs intervenu sur l’unique frappe marseillaise de la partie. « C’est une victoire très importante sur un terrain difficile qui nous place haut au classement […] C’était un match disputé parce que le ballon qui frappe la barre et les deux occasions de Strasbourg ont été des occasions importantes. Aujourd’hui, on a eu un peu de chance aussi mais il y a eu un très bon effort des joueurs », a noté le Portugais. Grâce à sa victoire, Marseille monte (provisoirement) à la 4e place du classement.













Par Ange A.