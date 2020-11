RC Lens : Derby perdu contre le LOSC, mise au point de Leca

Publié le 07 novembre 2020 à 09:30

Le RC Lens avait pris une claque contre le LOSC (4-0) au stade Pierre Mauroy. Jean-Louis Leca estime qu'il n'y a pas de surprise, vu la défaite infligée par les Lillois à l’AC Milan (3-0) en Ligue Europa.

RC Lens : Leca loue l'exploit du LOSC à Milan

Jean-Louis Leca, gardien de but du RC Lens, est revenu sur la défaite du promu en Ligue 1 face au LOSC. En effet, les Lillois ont créé la surprise en Ligue Europa cette semaine grâce à leur victoire sur l’AC Milan à San Siro (3-0). Le portier des Lensois relativise désormais leur chute à Lille. Il avoue qu’il n’y a plus de derby entre le Racing Club de Lens et Lille OSC vu le niveau européen des Dogues. « Je ne vois pas pourquoi parler encore du derby. Lille en a foutu 3 à l’AC Milan. Vous les médias avez enflammé les choses… », a martelé Jean-Louis Leca en conférence de presse. « Mais nous, nous sommes simplement promus et Lille est une équipe européenne depuis des années », a-t-il rappelé.

Jean-Louis Leca, « l’épisode Lille OSC est clos »

Le RC Lens affronte le Stade de Reims dimanche (15h), au stade Bollaert-Delelis. Le gardien Lensois assure que « l’épisode Lille est clos » et que les Sang et Or « se concentrent » désormais « sur eux-mêmes ». Les Lensois (13 points) sont à la 10e place de Ligue 1 avec deux matchs en moins, tandis que le LOSC (19 points) est 2e et dauphin du PSG. Au moment où les deux équipes s’affrontaient dans le derby nordiste, le 18 octobre, lors de la 7e journée du championnat, le RCL était 3e et Lille était toujours 2e.













Par ALEXIS