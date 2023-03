Publié par Thomas G. le 16 mars 2023 à 22:05

Touché au mollet depuis plusieurs semaines, Jean-Louis Leca va faire son retour avec le RC Lens ce week-end face à Angers SCO.

Une semaine après son importante victoire face à Clermont (0-4), le RC Lens reçoit la lanterne rouge de la Ligue 1, Angers SCO. Les Sang et Or veulent enchaîner une deuxième victoire consécutive pour conforter leur 3e place. Le RCL sera une nouvelle fois privé de l’international argentin, Facundo Medina, pour cette rencontre. Néanmoins, les Sang et Or pourront compter sur le retour du gardien français Jean-Louis Leca.

Interrogé en conférence de presse d'avant-match, Frank Haise s’est exprimé sur l’état de forme du gardien de 37 ans. « On a retrouvé Jean-Louis cette semaine, le mollet semble bien aller. » De bon augure pour le RC Lens avant d’entamer le sprint final. Depuis l’arrivée de Brice Samba, Jean-Louis Leca est devenu gardien numéro 2, mais le natif de Bastia garde un statut important dans le vestiaire du RCL.

Jean-Louis Leca a tout connu avec les Sang et Or, la montée en Ligue 1, le maintien et cette saison, le gardien de 37 ans pourrait connaître une qualification en Coupe d’Europe. En cas de victoire face à Angers SCO, le RCL pourrait potentiellement prendre 6 points d’avance sur le 4e et 11 points d’avance sur le 6e.

En plus de Jean-Louis Leca, le RC Lens pourra compter sur le néo-international français, Brice Samba. Le gardien du RCL a été appelé ce jeudi par Didier Deschamps en Equipe de France pour affronter les Pays-Bas et l’Irlande. Ce dimanche, le RC Lens pourrait remporter son 12e succès au Stade Bollaert. Jean-Louis Leca et ses coéquipiers ont la possibilité de rentrer dans l’histoire du RCL cette saison en finissant sur le podium. Prochain rendez-vous ce samedi à 21h pour le RC Lens avec la réception d’Angers SCO.