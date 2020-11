Barça : Élection, un favori cible Messi et grille ses chances

Publié le 07 novembre 2020 à 11:02

Cité comme un des favoris à la succession de Josep Maria Bartomeu au poste de président du Barça, Toni Freixa a dévoilé son avis sur la question de la prolongation de Lionel Messi. La condition du candidat pour prolonger l’international argentin ne fera probablement pas l’unanimité.

Barça : Lionel Messi sommé de baisser son salaire pour prolonger

Le Barça est au bord du gouffre économique. Pour éviter la faillite, le FC Barcelone devrait réaliser des coupes claires au niveau des salaires des dirigeants, des employés et des joueurs. Parmi ces derniers, c’est surtout le salaire de Lionel Messi (87 millions d’euros par an) qui fait beaucoup parler. Pour Toni Freixa, l’écurie catalane peut continuer de payer ce salaire jusqu’en fin de saison. Mais à partir de la saison prochaine, le club culé ne sera plus en mesure de verser ce salaire à la Pulga. Donc, si Lionel Messi souhaite prolonger son contrat qui prend fin en juin prochain, il devra accepter de baisser son salaire. « Avec Leo, nous allons parler calmement, face à face avec les meilleurs de Barcelone à l'horizon. À lui, comme à tous les joueurs qui doivent renouveler ou signer, nous ferons une offre qui, bien sûr, ne pourra pas correspondre aux conditions qu'il a eues jusqu'à présent », a expliqué Toni Freixa à El Curubito. Pour ce candidat, « il est évident… que la proposition qui lui sera présentée ne sera pas la même que celle qu'il a eue jusqu'à présent, car les revenus ont considérablement diminué et il faudra trouver une autre formule ».

Toni Freixa a-t-il compromis ses chances de se faire élire ?

En sortant un tel argument pour sa campagne, Toni Freixa s’est probablement tiré une balle dans le pied. En effet, au Barça, Lionel Messi est un sujet très délicat auquel il n’est pas prudent de s’attaquer. Proposer à l’Argentin de diminuer son salaire pour prolonger, c’est lui donner l’occasion de partir la conscience tranquille. Le sextuple Ballon d’Or n’avait pas caché que des clubs lui proposaient beaucoup plus que ce qu’il perçoit au Barça pour l’attirer. Le faramineux salaire de 150 millions d’euros par an aurait même été proposé par Manchester City, présenté comme le favori à la signature de Lionel Messi. Toni Freixa semble donc avoir grillé ses chances auprès des socios du Barça, lesquels ne veulent pas entendre parler d’un départ de Lionel Messi, quelle que soit l’ampleur de la crise.













Par JOËL