PSG - Stade rennais : Vous voulez regarder le match, c’est ici !

Publié le 07 novembre 2020 à 20:07

Ce samedi soir, l’affiche PSG - Stade rennais est la principale de l’avant-dernière soirée de la 10e journée de Ligue 1. Pour regarder ce match en direct, une seule vraie possibilité.

Il faut regarder le match PSG - Stade rennais

Le match à regarder de ce soir est l’affiche PSG - Stade rennais de la 10e journée de Ligue 1. Le leader, le Paris Saint-Germain, sera défié dans son stade le Parc des Princes par le SRFC. Les Bretons, 3e du championnat avec 18 points, donc à 3 unités du club de la capitale, vont essayer de faire oublier leur mauvais voyage à Londres où ils ont affronté Chelsea (3-0) en Ligue des champions. L’aventure londonienne a laissé quelques amertumes aux joueurs de Julien Stéphan, lesquels auront à coeur de réenclencher la machine vers l’avant face au champion en titre français.

Pour suivre le match Paris SG - SRFC en direct

Le club de la capitale sort lui d’un succès 2-1 face au RB Leipzig en Ligue des Champions. Il va donc chercher la continuité lors de ce défi face au Stade rennais. Mais petit bémol tout de même, ses deux stars offensives Kylian Mbappé et Neymar ne seront pas de la partie. Même s’ils sont sélectionnés par la France et le Brésil, ils ne joueront pas ce soir face au SRFC pour cause de blessure. Il n’empêche que le PSG a largement de quoi faire ravaler ses ambitions à Rennes qui, il faut le reconnaitre, ne cesse de grandir ces dernières années. Julien Stéphan, le coach du Stade rennais a lui-même affirmé qu'avec les Di Maria, Sarabia et autres joueurs parisiens, les absences de Mbappé et Neymar ne devraient pas empêcher le club de la capitale à afficher un super niveau.

Le diffuseur de cette belle affiche PSG - Stade rennais est bien évidemment Canal+. Suivez votre match en direct sur le portail du diffuseur qui, pour l'occasion, a lancé deux types d'offres avantageuses, dont une sans engagement.













Par Gary SLM