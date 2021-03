OL-PSG : Le très bon score enregistré par Canal+ lors du choc

Publié le 22 mars 2021 à 11:51

Diffuseur de la rencontre au sommet de la Ligue 1 entre l'OL et le PSG hier (2-4), Canal+ a réalisé un très bon score d'audience, l'un de ses meilleurs de la saison.

OL-PSG fait (presque) aussi bien que OM-PSG

Opposés ce dimanche soir au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, à défaut de remplir les tribunes pour cause huis-clos, ont au moins eu le mérite de rassembler nombre de téléspectateurs derrière leurs écrans. Comme l'indique Destination Télé, 1,69 million d'abonnés Canal+ ont visionné le choc entre les deux prétendants au titre. Il s'agit là du deuxième meilleur score de la saison pour la chaîne cryptée, après les 1,71 million de téléspectateurs enregistrés pour le Classique entre Marseille et Paris en février. Cela reste tout de même bien supérieur aux 987 000 abonnés ayant regardé PSG-Nantes ou aux 906 000 personnes fidèles au poste pour Bordeaux-Marseille.

Une course au titre encore loin d'être décidée

Même si les Parisiens ont fait preuve de beaucoup d'assurance hier en s'imposant 4 buts à 2 sur la pelouse de Lyon, le suspense pour la course au titre reste entier. À huit journées de la fin, le PSG et le LOSC, qui s'affronteront lors de la prochaine journée, sont coleaders avec 63 points chacun. Mais en ambuscade, l'Olympique Lyonnais (60 points) et l'AS Monaco (59 points) n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Quatre points seulement séparent les quatre premiers, la fin de saison s'annonce passionnante !













Par Clément