ASSE : Wesley Fofana en Bleu ? La réponse de Deschamps

Révélé à l'ASSE la saison dernière, Wesley Fofana a été transféré à Leicester City cet été. Pour ses débuts dans la très relevée Premier League, il satisfait déjà les attentes des Foxes. Le défenseur de 20 ans s’est aussi fait remarquer par Didier Deschamps grâce à ses performances.

Wesley Fofana rêve de l'équipe de France, Deschamps le suit de près

Wesley Fofana a quitté l'ASSE pour Leicester City. Après une seule saison en Ligue 1, il a attiré l’attention du club anglais qui n’a pas hésité à sortir 40 millions d'euros (bonus compris) pour le recruter en octobre 2020. Et les Foxes n’ont pas eu tort, car le jeune défenseur central s’est imposé sans aucun souci. Il a disputé trois matchs de Ligue Europa et les quatre derniers matchs de Leicester City en championnat, en entier. Interrogé par Téléfoot suite à ses prestations réussies, Wesley Fofana n’a pas caché son rêve de jouer avec les Tricolores. « C'est un objectif d'atteindre l'Equipe de France », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de concurrence, mais je vais tout faire pour y arriver », a promis l’arrière formé à l’AS Saint-Étienne.

D’ailleurs Didier Deschamps le surveille de près depuis sa saison (2019-2020) remarquable à l'ASSE. Le sélectionneur français a clairement répondu à la question sur une probable sélection du néo-Foxe chez les Bleus. « Wesley Fofana avait déjà fait voir de très belles choses à l'ASSE », a-t-il rappelé d’abord en conférence de presse. Avant d’annoncer la couleur : « C’est un jeune joueur qui confirme dans son nouveau club, il est à la hauteur. Il fait partie des joueurs que l'on suit. »

Parcours du défenseur formé à l'ASSE

Arrivé du Sporting Club Air Bel, le défenseur natif de Marseille a fait sa formation à l'AS Saint-Étienne entre 2015 et 2018. Il a joué ensuite avec la réserve stéphanoise en 2018-2019. Lancé en Ligue 1 en octobre 2019 par Claude Puel, Wesley Fofana a été la révélation de l'ASSE lors de l'exercice 2019-2020 tronqué. C'est ainsi qu'il avait séduit Leicester City qui avait fait de son transfert une priorité l'été dernier. Ayant signé un long contrat de cinq ans, l'international Tricolore Espoir est lié au club britannique jusqu'en juin 2025.













