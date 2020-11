RC Lens : Ce qu’il manque au RCL pour être performant

Publié le 09 novembre 2020 à 20:51

Le RC Lens est revenu en Ligue 1 grâce au soutien de son public la saison dernière. Bien que privé de ses supporters les soirs de matchs à cause de la covid-19, le Racing Club fait un bon début de saison. Un exercice qui aurait pu être meilleur avec les fans dans les tribunes.

Les Lensois avec des « tripes et du cœur »

Le RC Lens est invaincu à domicile cette saison. Soit 3 victoires et un nul à Bollaert en Ligue 1. Menés (4-2) par le Stade de Reims, les Lensois sont revenus au score (4-4) dimanche. Ils ont remonté 2 buts en deux minutes, sans le soutien de leurs supporters, car le match s’est joué à huis clos. Séduit par les performances du Racing Club dans ce début de saison, Pierre Ménès pense que le promu sera plus tranchant avec son bouillant public dans son stade. « Sur deux buts de Florian Sotoca en toute fin de match, les hommes de Franck Haise ont égalisé et montré que, même quand ils ne sont pas bien, ils ont des tripes et du cœur », a noté le consultant de Canal+ sur son blog, tout en soulignant que les Sang et Or « évoluent dans un Bollaert vide ».

Le RC Lens irrésistible au retour de ses supporters

Le RC Lens a enregistré 4 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, soit 14 points sur 24 possibles. L’équipe de Franck Haise est certes 11e au classement, mais avec deux matchs en retard contre le FC Nantes (25 novembre) et l’OM. En attendant de se mettre à jour au calendrier du championnat, le RCL bénéficie d’un clin d’œil du chroniqueur sportif. D’après Pierre Ménès, « le jour où il y aura de nouveau du public dans ce stade (Bollaert) - si tant est que cela arrive cette saison - cela changera beaucoup de choses pour le club nordiste, qui réalise déjà un très beau début de saison ».













Par ALEXIS