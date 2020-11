FC Barcelone : Messi et Griezmann, grosses tensions au Barça

Publié le 10 novembre 2020 à 13:35

Lionel Messi et Antoine Griezmann ne sont pas les meilleurs amis du monde au FC Barcelone. Pour Éric Olhats, ancien conseiller du Français, l’Argentin est le responsable de cette situation pourrie.

FC Barcelone : Antoine Griezmann terrorisé par Lionel Messi

Très réservé sur la pelouse, Lionel Messi serait réellement un joueur qui se plaît à terroriser le vestiaire du FC Barcelone. Le principal souffre-douleur du capitaine barcelonais, c’est Antoine Griezmann, un joueur dont il n’apprécierait pas du tout l’arrivée au Barça. Dans les colonnes de France Football, Éric Olhats a rappelé qu’« Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout ». Selon l’ancien agent d’Antoine Griezmann, l’international argentin « est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir ». Pour Eric Olhats, il ne faudrait pas chercher loin pour trouver le coupable des relations fraîches entre les deux joueurs. Il assure avoir « toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse ». Et l’ex-conseiller du natif de Mâcon de conclure au sujet de Lionel Messi : « C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui. »

Quel avenir pour Antoine Griezmann au Barça ?

Mais Éric Olhats ne désespère pas de l’avenir de son ancien client au FC Barcelone. Selon l’agent, c’est sur la pelouse que le champion du monde français va tenter de convaincre son coéquipier argentin de revenir à de meilleurs sentiments. « Il va essayer de régler tout ça sur le terrain. Rien d’autre. Il ne rentrera jamais en conflit ouvert avec qui que ce soit. Ce n’est pas du tout son truc », a expliqué l’ex-conseiller de l’international français. Pour Éric Olhats, le choix de l’ancien de la Real Sociedad de régler pacifiquement son différend avec Lionel Messi « n’est pas un manque de courage ou de personnalité ». C’est tout simplement parce que le Français est « un épicurien » qui « aime le foot et veut jouer, rien d’autre » et qui estime que « c’est stérile d’aller au combat ». Son ancien conseiller a vu l’attaquant français « traverser tellement de moments compliqués » qu’il est convaincu que, cette fois encore, « il y arrivera ». D’ailleurs, les difficultés du Français sont liées à un FC Barcelone « malade, pas à lui » et « à l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon ». Un comportement du sextuple Ballon d’Or qui « a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative » de l’ancien de l’Atlético de Madrid et qui « a forcément laissé des traces ».













Par JOËL