Stade Rennais : Un jeune talent et espoir du SRFC se dévoile

Publié le 10 novembre 2020 à 11:30

Gangrené par les absences en défense, le Stade Rennais, qui n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, doit s'appuyer sur de jeunes joueurs. Adrien Truffert fait partie des grands gagnants de ce début de saison côté SRFC et il a livré ses impressions juste après avoir été appelé pour la première fois en équipe de France Espoirs.

La jeunesse du Stade Rennais en force

L'absence longue durée de Faitout Maouassa, les aléas du mercato et le niveau décevant des recrues ont poussé Adrien Truffert sur le devant de la scène. Le jeune joueur de 18 ans, formé au Stade Rennais, a connu ses premiers matches, ses premières réussites et ses premiers échecs en professionnel ces dernières semaines, ce qu'il a raconté à Goal. Tout juste appelé pour la première fois en équipe de France Espoirs, Adrien Truffert, qui peut jouer sur l'aile gauche, en défense comme au milieu, a été surpris d'apprendre sa sélection avec les Bleuets. "J'attendais pour faire le test Covid et c'est Julien Lamblin, un kiné, qui m'a montré la liste. Il est aussi dans le staff de l'équipe de France Espoirs, on se retrouve ensemble à Clairefontaine. Je ne m'y attendais pas et j'étais forcément très content."

Celui qui arrive comme "le nouveau" a de l'ambition avec l'équipe de France. Les JO et l'Euro "restent l'objectif, même si à titre personnel je veux bien sûr montrer mes qualités et prouver que je peux faire partie de ce groupe". Adrien Truffert s'est aussi exprimé sur ses débuts avec le Stade Rennais, dont il est "plutôt satisfait". Son premier match et but contre l'AS Monaco "resteront gravés. C'était incroyable. Je ne pouvais pas imaginer de meilleurs débuts en Ligue 1. J'étais tellement content après le match. En plus, ma performance donne la victoire, c'était assez extraordinaire. Il y avait encore 5 000 supporters à ce moment-là au Roazhon Park. J'ai pu sentir l'émotion de les voir se lever au moment de mon but. C'est quelque chose que je n'avais pas encore connu et que je n'oublierai pas."

Adrien Truffert lucide et confiant

La Ligue des champions est aussi une découverte pour Adrien Truffert. "La Ligue des champions est l'une voire la plus grande compétition du monde. Là encore, c'était difficile d'imaginer vivre cela à 18 ans. C'est le rêve de tellement de footballeurs..." Un rêve éveillé pour le joueur de 18 ans, qui a eu "des frissons" pendant l'hymne de la C1 : "Je pense qu'il y en a encore plus quand on est titulaire, mais il y en a déjà beaucoup vu du banc." Et si le Stade Rennais traverse une mauvaise passe, Truffert reste confiant. "On joue tous les trois jours. Ce n'est pas une excuse, mais on apprend beaucoup de nos derniers matches. Il n'y a pas du tout d'inquiétude au sein du groupe, on sait qu'on va relever la tête", confie la jeune pousse du SRFC, en constant apprentissage, comme il le reconnait volontiers.













Par Matthieu