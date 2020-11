FC Barcelone Mercato : Le départ de Griezmann se précise

Publié le 10 novembre 2020 à 15:05

Les galères d'Antoine Griezmann au FC Barcelone ne s'arrêtent pas et le départ du champion du monde au mercato hivernal se fait de plus en plus ressentir. Son entraîneur Ronald Koeman n'arrive définitivement pas à l'intégrer et Lionel Messi ne ferait rien en ce sens. Si bien que l'international français pourrait quitter les Catalans dans très peu de temps.

Au FC Barcelone, tout joue contre Antoine Griezmann

L'aventure d'Antoine Griezmann au FC Barcelone tourne de match en match au cauchemar. Le joueur de 29 ans ne trouve définitivement pas sa place dans l'équipe de Ronald Koeman, comme l'a remarqué Bixente Lizarazu chez Téléfoot. "Il ne trouve pas sa place avec Lionel Messi. Ils ne jouent pas ensemble. Et il ne trouve pas non plus de confiance avec les différents entraîneurs. Aucun n’a su le mettre dans les meilleures dispositions. Il est tellement impacté par tout ça qu’il n’arrive plus à jouer son football", a déclaré le champion du monde 1998. Si Griezmann s'accroche, c'est parce qu'il espère ne plus avoir l'Argentin dans les jambes à l'issue de la saison, car ce dernier serait l'une des principales raisons des malheurs du Français.

Selon l'ancien agent d'Antoine Griezmann, Eric Olhats, Lionel Messi "est à la fois un empereur et un monarque au FC Barcelone et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir". Un véritable "le régime de la terreur" pour Olhats. "Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui." L'Argentin aurait décidé de ne pas faire d'efforts pour le Français, qui doit maintenant trouver une porte de sortie selon Lizarazu. "Le cadre, le système, l’entraîneur ne lui conviennent pas au Barça. La solution, c’est de partir. La situation a trop duré." Et il ne faut plus attendre la fin de saison. Avec l'Euro qui arrive, il y a urgence prévient le consultant de Téléfoot :"Attention, ça pourrait même avoir un impact pour l’équipe de France. Il ne doit plus s’infliger ces souffrances-là, il doit aller ailleurs."

Quelle porte de sortie pour Antoine Griezmann ?

Au FC Barcelone, on ne voit pas d'un si mauvais oeil le départ d'Antoine Griezmann. L'économie de son salaire ferait grand bien aux finances du club, très en difficulté actuellement. L'option OL a un temps été envisagée par le club, désireux de faire venir Memphis Depay depuis le mercato estival, mais pas par le joueur. Alors, la question d'un retour à l'Atlético de Madrid se pose. Koke, ancien coéquipier de Griezmann, s'est étonné du traitement réservé au champion du monde. "J’ai été très surpris de voir un joueur de l'envergure de Griezmann sortir du banc à la 90e minute lors de notre dernier duel avec le Barça”, a admis le milieu espagnol. Mais le Français est prévenu en cas de retour chez les Colchoneros : "Il y a beaucoup de concurrence ici, à l’heure actuelle", a précisé Koke. "Ce n’est pas grave, pour Bixente Lizarazu. Le plus important, c’est de retrouver un meilleur environnement pour s’épanouir. C’est trop le bordel au Barça."













Par Matthieu