LOSC Mercato : Christophe Galtier doit absolument refuser l'OM

Publié le 11 novembre 2020 à 09:50

Brillant sur le banc du LOSC, Christophe Galtier est convoité par d’autres écuries de Ligue 1 dont l' OM. L’entraîneur de Lille OSC est toutefois bien inspiré de bannir une destination de son avenir.

Christophe Galtier, une excellente prise pour le LOSC

Au départ de Marcelo Bielsa en pleine saison, en 2017, le LOSC était au bord de la relégation. Arrivé en pompier, Christophe Galtier est parvenu à maintenir le club dans l’élite française. La saison suivante (2018-2019), Lille OSC a fini 2e de Ligue 1, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions. La saison dernière, les Lillois ont fini 4e suite à l’arrêt prématuré du championnat. Un rang qui permet tout de même aux Dogues d’être présents en Ligue Europe, une compétition dans laquelle ils n’ont pour le moment perdu aucun match. En championnat, le club nordiste est 2e à l’issue des 10 premières journées. La présence de Christophe Galtier sur le banc n’est pas étrangère à ces bons résultats. Pour cette raison, l’entraîneur du LOSC est convoité par l’OL pour l’après-Rudi Garcia et par l’OM en cas de départ d’André Villas-Boas. S'il ferme la porter au club de Jean-Michel Aulas par fidélité à l' ASSE, la piste marseillaise semblent la plus envisageable, mais dans le futur.

Le coach lillois doit éviter l’OM

C’est surtout l’OM qui serait très chaud pour signer Christophe Galtier. En effet, André Villas-Boas n’envisage pas de prolonger son contrat qui prend fin en juin 2021. Pour éviter d’être pris de court, les recruteurs marseillais suivent de près la situation du coach de Lille OSC. Pour sa part, ce dernier a toujours assuré se sentir bien au LOSC pour l’instant. Mais il ne dirait pas non à l’Olympique de Marseille, qui est son club de coeur. De plus, Christophe Galtier est né à Marseille… Mais pour Daniel Riolo, l’ancien technicien stéphanois ne devrait pas commettre l’erreur de signer un jour avec le club phocéen. « Galtier c’est lui qui met en musique… […] Dieu sait que j’apprécie son travail… », s’est enflammé Daniel Riolo sur RMC Sport. Le journaliste a ensuite assuré savoir que « son ambition et le rêve de sa vie c’est d’aller entrainer l’OM ». Mais il estime que le coach de 54 ans doit éviter cette erreur, car « il n’y a aucune sécurité à Marseille… »













Par JOËL