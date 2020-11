ASSE : Kolodziejczak tire la sonnette d'alarme après le derby

Publié le 09 novembre 2020 à 16:30

L'ASSE aurait bien aimé rejoindre la trêve internationale en stoppant son hémorragie en Ligue 1, mais l'OL en a décidé autrement lors du derby (1-2). Le défenseur central Timothée Kolodziejczak a vu du mieux dans la performance de son équipe, mais tire la sonnette d'alarme avec le retour en Ligue 1 face au Stade brestois.

L'ASSE a montré un autre visage

Face à l'OL, les Verts n'ont peut-être pas pris de point, mais ils ont montré d'autres valeurs que celles exposées lors de leurs cinq précédentes sorties, toutes couronnée de défaites. Ils auraient dû ramener quelque chose du Groupama Stadium et pourront nourrir des regrets jusqu'au penalty manqué par Denis Bouanga dans les derniers instants. Pendant que Lyon jubile de sa victoire dans le derby, l'ASSE fait le point avant une période charnière. Le défenseur central stéphanois, Timothée Kolodziejczak estime qu'il "y a beaucoup de frustration et de déception" après ce sixième défaite. Mais reconnait que les siens ont "livré un gros match, cohérent notamment avec une bonne première période. L'équipe s'est quand même lâchée, en jouant simple. Nous avons joué en équipe". Un véritable point positif pour les Verts, qui s'accrochent à leurs principes mis à mal ces derniers temps.

Kolodziejczak pointe l'urgence de la situation

Malgré ces points positifs, le match contre l'OL a tourné. "Lyon a opéré des changements payants", a admis Timothée Kolodziejczak avant de reconnaitre les failles de son équipe. "Nous concédons des buts évitables", point-t-il défensivement. "Nous avons eu des occasions et il aurait fallu les concrétiser", constate-t-il offensivement. "Il faut forcer cette réussite que nous n'avons pas actuellement. Sans faire un grand match, Lyon a su être décisif." C'est la différence entre une équipe qui revient bien après un mauvais départ en Ligue 1 et l'ASSE de Claude Puel qui n'y arrive plus depuis plusieurs semaines. Au point qu'avec une 15e place, il y a maintenant urgence. "Nous restons sur six défaites, c'est une période très compliquée, reconnait le défenseur de l'AS Saint-Etienne. Nous avons livré un match solide, mais nous ne devons plus descendre en dessous de ce niveau pour inverser la tendance et prendre des points, car il est temps après tant de défaites." À commencer dès le retour de la trêve par le Stade brestois, sur sa pelouse, qui vient de battre un LOSC (3-2) jusqu'alors invaincu. Il faudra qui plus est faire sans Romain Hamouma et Wahbi Khazri, suspendus.













Par Matthieu