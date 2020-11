AS Monaco Mercato : Concurrence PSG-Barça pour un joueur

Publié le 12 novembre 2020 à 01:30

Toujours à l’affût des joueurs talentueux, le PSG et le Barça se seraient renseignés sur Aleksandr Golovin, joueur de l’AS Monaco, lors du mercato estival. Il n’est pas exclu que ces deux géants d’Europe reviennent à la charge lors des prochains marchés de transferts.

AS Monaco : Aleksandr Golovin ciblé par le PSG et le Barça

Le profil d’Aleksandr Golovin n’a pas laissé le PSG et le Barça indifférents. Les deux mastodontes n’ont toutefois pas formulé d’offre pour le milieu offensif de l’AS Monaco cet été. « Il n'y a eu aucune proposition officielle du PSG ou de Barcelone », a indiqué Oleg Artemov dans une interview accordée à Sport Express. Mais le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n’avaient pas hésité à se renseigner sur la situation de l’international russe de l’AS Monaco. « Il y a eu cependant des conversations préliminaires, des contacts avec des représentants de ces clubs ont eu lieu. Il s'agit d'une prise d'informations », a confié l’agent du Monégasque. Mais l’affaire ne semble pas avoir été abandonnée par les recruteurs parisiens et leurs homologues barcelonais. Ils l’auraient seulement mise en attente.

Quelles chances pour les Parisiens ou les Barcelonais ?

Les deux prétendants devraient relancer le dossier lors des prochains mercatos. D’où une grosse concurrence à prévoir entre ces deux cadors d’Europe pour le joueur de l’AS Monaco. Si Oleg Artemov a invité à « comprendre que le nom de Sasha est bien connu » et que « Golovin est bien connu en Europe », il ne s’est pas trop épanché sur l’intérêt du club de la capitale. « Le PSG, c'est la France », s’est seulement contenté de rappeler le représentant d’Aleksandr Golovin. En revanche, Oleg Artemov a donné plus de détails sur l’intérêt des Catalans pour l'international russe de 24 ans. « Les représentants de Barcelone ont également déclaré que le joueur était très intéressant. Les Espagnols le suivront », a confié le porte-parole, qui a tout de même reconnu que « cela ne signifie pas que l'offre suivra nécessairement… »

Pour rappel, l’AS Monaco a dépensé 30 millions d’euros pour signer Aleksandr Golovin en provenance du CSKA Moscou, lors du mercato estival 2018. Lié au club de la Principauté jusqu’en juin 2024, le Russe n’a plus été aligné depuis le 30 août dernier contre le FC Metz (1-0, 2e journée de Ligue 1), pour cause de blessure.













Par JOËL