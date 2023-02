AS Monaco Mercato : Officiel, un cadre de l'ASM rempile

Publié par ALEXIS le 27 février 2023 à 21:30

L’AS Monaco a annoncé une signature officielle, ce lundi, à la suite de la démission du vice-président Oleg Petrov, 4 ans après sa nomination.

Oleg Petrov n’est plus le vice-président de l’AS Monaco. Il a démissionné de ses fonctions et remplacé immédiatement dans l’organigramme du club par Ekaterina Sartori Rybolovleva, élue vice-présidente par le Conseil d’administration de l’ASM, ce même jour.

Dans la foulée de l’annonce du départ du dirigeant russe, le club de la Principauté a communiqué sur la prolongation du contrat d’Aleksandr Golovin. Il a signé un nouveau bail d’une durée de deux saisons supplémentaires. Initialement lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2024, le milieu offensif l'est maintenant jusqu’à fin juin 2026.

Joueur le plus utilisé par Philippe Clement cette saison, il est récompensé de ses efforts et sa régularité. L’international russe (45 sélections) a participé à toutes les rencontres officielles de l’AS Monaco, sauf la première journée du championnat. Il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 35 matchs disputés, toutes compétitions confondues. « C’est grâce au travail effectué à l’entraînement qu’il a de meilleures statistiques », a souligné l’entraîneur du club du Rocher.

AS Monaco Mercato : Golovin « très motivé à l’idée de continuer à aider l'ASM »

Aleksandr Golovin se réjouit de poursuivre l’aventure dans la Principauté pour les trois prochaines saisons. « Je suis très heureux de poursuivre mon aventure avec l’AS Monaco et je remercie le club de cette marque de confiance. Cette opportunité de pouvoir m’inscrire dans la durée et de poursuivre ma progression ici représente une grande satisfaction. Je suis très motivé à l’idée de continuer à l’aider, afin de terminer la saison le plus haut possible et d’atteindre nos objectifs. »

Quant à Paul Mitchell, Directeur sportif, il a déclaré : « Aleksandr est un cadre du groupe, dont il est l’un des joueurs les plus expérimentés. Cette prolongation témoigne d’une volonté de conserver les joueurs performants pour nous aider à atteindre nos objectifs. Son travail et sa progression ces deux dernières saisons, notamment sur le plan athlétique, en font un atout majeur du club. Nous sommes heureux qu’il poursuive l’aventure sur le long terme avec l’AS Monaco. »