Stade rennais : Grosse mise en garde pour le crack Aguerd

Publié le 12 novembre 2020 à 05:00

Le Stade rennais a pas mal pioché sur le marché des transferts cet été pour se renforcer. En défense, le SRFC a notamment signé le Marocain Nayef Aguerd. Compatriote du défenseur central, Mehdi Benatia estime que son cadet a tout pour exploser à Rennes.

Le Stade rennais est prévenu pour Nayef Aguerd

Qualifié pour la Ligue des champions cette saison, le Stade rennais s’est offert quelques renforts durant la dernière fenêtre des transferts. En quête d’un renfort pour l’axe de sa défense, le SRFC a notamment recruté Nayef Aguerd. La direction du club breton a misé 4 millions d’euros pour signer l’international marocain (2 sélections). Pour Mehdi Benatia, Rennes a réussi un joli coup en s’offrant les services de son jeune compatriote. L’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern voit l’ancien dijonnais se révéler comme l’un des meilleurs avec le SRFC. « Le petit, il est arrivé avec les dents longues, il a mangé tout le monde, a régalé et a mis des buts importants. C’est un gamin intelligent, qui sait où il veut aller et qui est avec un coach comme ça », a confié le capitaine des Lions de l’Atlas à Manu Lonjon.

Stéphan, une chance pour Aguerd ?

Pour Mehdi Benatia, Nayef Aguerd va beaucoup progresser sous les ordres de son nouvel entraîneur. Le sociétaire d’Al—Duhail (Qatar) estime d’ailleurs que le coach du Stade rennais fait partie de l’élite en Ligue 1. « Parce que pour moi, Julien Stéphan est l’un des meilleurs en France. Je suis persuadé que Nayef va tout exploser », a confié Benatia. Le défenseur central s’est vite imposé comme un titulaire dans l’effectif du SRFC. Il n’a manqué aucune minute lors des 10 premières rencontres de Rennes en championnat. Il compte d’ailleurs 3 réalisations en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs. Le natif de Kenitra a également débuté tous les matchs du club breton en Ligue des champions.













Par Ange A.