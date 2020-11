ASSE Mercato : Les Verts ont trouvé le remplaçant de Fofana

Publié le 12 novembre 2020 à 10:10

Empêtrée dans des problèmes défensifs depuis le départ de Wesley Fofana à Leicester City, l'ASSE cherche une solution à ses déboires pour le mercato hivernal. Sur six défaites consécutives en Ligue 1, les hommes de Claude Puel pourraient bien avoir trouvé leur solution défensive à moindre coût, le temps d'effectuer quelques ajustements.

L'ASSE va renforcer sa défense

L'ASSE a encaissé 12 buts lors de ses six derniers matches. Six rencontres pour autant de défaites, c'est la triste série stéphanoise du moment. Les Verts sont 15es de Ligue 1 et n'y arrivent plus depuis le départ de Welsey Fofana à Leicester City au mercato estival, contre 35 millions d'euros hors bonus. Une belle affaire financière, mais qui a complètement plongé l'équipe de Claude Puel ans le doute. Désireux de renforcer son assise défensive, le coach forézien aimerait faire revenir en prêt William Saliba, en manque de temps de jeu à Arsenal. Mais un ancien défenseur de l'ASSE pourrait faire l'affaire le temps de trouver une option sur le plus long terme. Une arrivée qui coûterait peu aux Stéphanois, mais qui pourrait réellement dépanner et apporter de l'expérience dans un groupe qui en a bien besoin.

Un ancien Vert en renfort

Défenseur de l'ASSE jusqu'en 2016, le Sénégalais Moustapha Bayal Sall a toujours été intéressé par un retour chez les Verts. Libre de tout contrat, le défenseur, à 35 ans, est un amoureux club. Alors qu'il évoluait à Lyon-Duchère (aujourd'hui SC Lyon), en National, il expliquait à Poteaux Carrés, être "resté professionnel" dans son travail et a "encore un bon niveau". Il a exprimé son désir de retour : "J’aimerais bien revenir à l'AS Saint-Etienne et finir ma carrière là-bas, puis ensuite avoir une reconversion dans ce club, pourquoi pas ?" Dans un entretien à En Vert et Contre Tous, Moustapha Bayal Sall a révélé avoir proposé ses services aux Verts. "Le président m'a tout donné, le club m'a tout donné. J'ai le sang vert, j'aime ce club et je l'aimerai toujours. J'avais discuté avec le président quand j'étais en vacances dans la région. J'avais proposé au président de revenir, même deux ans, pour finir ma carrière et ensuite, pouvoir m'occuper des jeunes du club. Je n'ai pas eu de retour et je n'ai pas eu l'occasion d'en rediscuter avec lui". Il est peut-être temps de s'asseoir une nouvelle fois à la table des négociations...













Par Matthieu