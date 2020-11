FC Barcelone : Messi et Griezmann, les tensions continuent

Publié le 12 novembre 2020 à 12:40

Eric Olhats a récemment pointé du doigt l’omnipotence de Lionel Messi au FC Barcelone, mettant mal à l'aise Antoine Griezmann. Des attaques auxquelles font désormais écho celles d’Emmanuel Lopes, oncle de l’international français.

L’oncle d’Antoine Griezmann dézingue Lionel Messi

Lionel Messi ne cesse pas d’avaler des couleuvres au depuis le début de la saison. Beaucoup moins brillant que les années précédentes sur la pelouse, l’international argentin doit encore encaisser les attaques venant du clan Griezmann. Il a y quelques jours, Eric Olhats critiquait sévèrement le capitaine barcelonais, le taxant d’être « à la fois un empereur et un monarque » au FC Barcelone. Un joueur omnipotent qui exerce un « régime de la terreur » dans le vestiaire catalan et particulièrement sur Antoine Griezmann. L’ancien conseiller de l’attaquant français avait conclu que le choix était simple au Barça : soit tu es avec Lionel Messi, soit tu es contre lui. Ces critiques sont désormais confirmées par Emmanuel Lopes.

Selon ce dernier, l’adaptation barcelonaise du champion du monde 2018 ne devait pas excéder six mois. Mais si le natif de Mâcon peine à s’imposer jusqu’à présent au FC Barcelone, c’est tout simplement parce que les entraînements du Barça sont trop légers pour lui permettre de progresser. Des entraînements taillés sur mesure pour faire plaisir à Lionel Messi. « J'étais persuadé qu'Antoine n'allait pas réussir les six premiers mois au FC Barcelone, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour... Je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, donc ce n'est pas facile », a expliqué l’oncle du Français dans un documentaire diffusé mercredi soir sur M6 avant d’indiquer : « Il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros au FC Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes. Il est évident que derrière, si ça ne travaille pas... Antoine a besoin de travailler... Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour être bons, et Antoine c'est le contraire. Il a besoin de beaucoup d'efforts pour être bons. »

Début de saison compliqué pour l’Argentin au FC Barcelone

Depuis le début de la saison en Liga, Lionel Messi a marqué 5 buts avec le FC Barcelone, dont 4 sur penalty. Pour tout autre joueur, ces chiffres n’auraient pas fait parler. Mais eu regard des performances du sextuple Ballon d’Or depuis une quinzaine d’années, on peut parler de baisse de régime. Une situation qui explique largement le début de saison poussif de l’écurie catalane dont il est le maître à jouer. En revanche, en Ligue des champions, le natif de Rosario mène bien le club culé, avec 3 victoires en autant de matchs. Reste que le fond de jeu proposé par les Catalans laisse à désirer. Et là, c’est encore l’Argentin de 33 ans qui est pointé, puisque c’est lui qui détient les clés du camion…













Par JOËL