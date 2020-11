RC Lens : Franck Haise a identifié le mal des Lensois

Publié le 10 novembre 2020 à 17:50

Le RC Lens a encaissé huit buts lors de ses deux derniers matchs en Ligue 1. Cela agace l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, qui met en lumière un relâchement collectif défensif de son équipe, pointé notamment contre le Stade de Reims (4-4).

RC Lens : Franck Haise, « on se relâche un peu… »

Le RC Lens s’est incliné (4-0) contre le LOSC, puis a été tenu en échec par le Stade de Reims à Bollart (4-4). Le club promu en Ligue 1 se réjouit pour avoir remonté deux buts aux Rémois dans les derniers instants (90' et 90' +1) du match de la 10e journée, mais s’en veut également pour les quatre buts encaissés à domicile. Revenu sur le match nul contre Reims, Franck Haise a pointé la déconcentration de ses joueurs. Il a surtout regretté un relâchement, comparativement au début de saison des Lensois. « C’est vrai que nous étions beaucoup plus concentrés défensivement avant, sur le début du championnat. Peut-être que le fait de réaliser de bonnes performances individuellement et collectivement fait qu’on se relâche un peu… », a-t-il expliqué. Le coach du RC Lens va certainement mettre la trêve internationale à profit pour régler le souci défensif de son équipe. Franck Haise reconnait que « les joueurs ont beaucoup de qualités, mais aussi « des défauts » sur lesquels lui et son staff travaillent. Il demande à son équipe de rester concentré pendant tout le match.

La solidité défensive des Lensois a fondu

Les Sang et Or avaient montré une solidité défensive lors de leurs premiers matchs cette saison. Ils avaient réussi deux clean-sheets, respectivement contre le PSG (1-0) et l’AS Saint-Étienne (2-0), avaient battu le FC Lorient (3-2), Bordeaux (2-1) et avaient été accrochés par Nîmes Olympique (1-1). Soit qutre buts encaissés en cinq matchs, avant les huit buts concédés aux Lillois et Rémois. À noter que le RC Lens a deux matchs en retard, respectivement contre le FC Nantes et l'OM.













Par ALEXIS