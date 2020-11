LOSC : Trois forfaits déjà confirmés contre le FC Lorient

Publié le 13 novembre 2020 à 03:00

Battu par le Stade brestois lors de la dernière journée, le LOSC reçoit le FC Lorient lors de sa prochaine sortie. Pour cette rencontre, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur trois éléments.

Trois absents pour le LOSC contre le FC Lorient

Le Lille OSC a concédé sa première défaite de la saison dimanche contre le Stade brestois (3-2). Le LOSC va tenter de se relever de ce faux pas lors de sa prochaine sortie. Dimanche le 22 novembre, les Dogues reçoivent le FC Lorient à Pierre-Mauroy. Christophe Galtier devra se passer de trois éléments pour cette affiche comptant pour la 11e journée de Ligue 1. José Fonte, Burak Yilmaz et Reinildo sont en effet suspendus par la LFP pour la réception de Lorient. Les trois joueurs écopent d’un match de suspension suite à une accumulation de cartons jaunes. L’absence du buteur turc est un véritable coup dur pour Lille. Le numéro 17 lillois reste sur un doublé contre Brest et en est déjà à 6 réalisations et 2 passes décisives en championnat.

D’autres forfaits en vue pour Galtier ?

Avec la trêve internationale actuelle, le coach du LOSC devrait également ménager certains joueurs convoqués en sélection. Il s’agit notamment du Portugais Renato Sanches, du Croate Domagoj Bradaric, du Néerlandais Sven Botman, des Turcs Yusuf Yazici et Zeki Celik. Les Bleuets Boubakary Soumaré et Isaac Lihadji sont également sur le pont durant cette trêve. Malgré sa dernière défaite, Lille est l’actuel dauphin du PSG. Lorient, son prochain adversaire, flirte actuellement avec la zone de relégation. Les Merlus sont 17es avec 8 points, soit autant que le barragiste nîmois.













Par Ange A.