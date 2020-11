OM : Le gardien Steve Mandanda fautif sur toute la ligne

Publié le 13 novembre 2020 à 10:00

L’équipe de France s’est inclinée face à la Finlande (0-2), mercredi soir au Stade de France. Titularisé dans les cages, Steve Mandanda, gardien de l'OM, ne s’est pas montré à la hauteur selon certains observateurs.

Équipe de France : Mandanda titulaire contre la Finlande

Pour son premier match de la trêve internationale, l’équipe de France a affronté la Finlande. Alors que les champions du monde 2018 étaient donnés grands favoris de la rencontre, les Finlandais ont créé la surprise en s’imposant (0-2). Pour expliquer cette défaite surprise des Bleus de Didier Deschamps face aux 55es du classement FIFA, certains joueurs ont été pointés du doigt pour leur mauvaise prestation. C’est notamment le cas de Steve Mandanda, dernier rempart de l'OM.

Le gardien de l'OM pointé du doigt

Deuxième portier des tricolores derrière Hugo Lloris, Steve Mandanda a cette fois été titularisé dans les cages par le sélectionneur français. Sur les deux buts marqués par la Finlande, certains pourraient penser que le gardien de l'OM n’est pas fautif. Mais ce sont seulement les admirateurs passionnés du capitaine de l’Olympique de Marseille qui croiront cela. « Si on aime bien Steve, on dira qu’il ne pouvait rien faire sur les deux buts », a estimé Pierre Ménès sur son blog. Mais pour sa part, le consultant de Canal+ ne croit pas du tout l’ancien gardien de Crystal Palace irréprochable sur les deux buts inscrits par les Finlandais. Le chroniqueur est convaincu que si les grands fans du gardien de 35 ans mettent de côté leur passion, ils comprendront qu’il est coupable sur les deux buts. « Si on est un peu plus objectif, on notera que le portier de l'OM ne ferme pas très bien son angle sur le premier et que sa détente est un peu courte sur le second. Deux frappes cadrées, deux buts : le comble de la frustration pour un gardien », a jugé le célèbre confrère.

À noter que Steve Mandanda honorait sa 34e sélection. Le taulier de l'OM n’a jamais caché sa frustration pour la place de titulaire qui lui a été ravie par Hugo Lloris. Mais en encaissant deux buts face aux Finlandais, le dernier rempart olympien vient probablement de gâcher une grosse occasion de faire douter Didier Deschamps…













Par JOËL