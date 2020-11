OM : Tensions dans le vestiaire, Steve Mandanda interpellé

Publié le 05 novembre 2020 à 11:00

La cuisante défaite de l'OM à Porto aurait provoqué des tensions entre les joueurs, d’où une mauvaise ambiance dans le vestiaire olympien. Steve Mandanda serait le seul à pouvoir calmer tous ses coéquipiers de l’Olympique de Marseille.

OM : la défaite à Porto joue les prolongations

L'OM ne s’attendait pas à cette cinglante défaite, à en juger par les déclarations d’avant-match. En conférence de presse, Dimitri Payet et André Villas-Boas avaient tenu le même discours selon lequel l’Olympique de Marseille, qui avait perdu lors des deux premières journées, était déterminé à faire un résultat chez les Dragons pour conserver ses chances de qualification au prochain tour. Mais sur la pelouse du FC Porto, les Phocéens ont été sévèrement battus (3-0). Si sur le plan comptable cette défaite a enfoncé l’Olympique de Marseille dans une spirale infernale, au niveau du vestiaire les conséquences seraient également très graves. Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen assure tenir « de source sûre » que l’ambiance serait devenue très mauvaise dans le vestiaire de l'OM à la suite de la raclée prise à Porto. Pour calmer rapidement ces tensions, l’ancien milieu de terrain du PSG ne voit qu’une seule solution : l’intervention de Steve Mandanda.

Steve Mandanda sommé de calmer les tensions dans le vestiaire

Pour éviter une aggravation des tensions dans le vestiaire de l'OM, Jérôme Rothen souhaite que Steve Mandanda prenne la parole. « Mandanda, c’est important qu’il dise les choses », a estimé le consultant sur les ondes de la radio sportive. Selon l’ancien Monégasque, le gardien marseillais est le seul joueur suffisamment charismatique pour faire entendre raison à ses coéquipiers. « Car quand ça parle en interne ça ne réagit pas », assure Jérôme Rothen. Lequel a ensuite insisté sur l’ambiance délétère qui règne dans le vestiaire olympien sur la nécessité pour le capitane Steve Mandanda de prendre la parole pour ramener l’ordre. « Je te le dis de source sûre, il y a une sale ambiance avec certains joueurs qui se prennent pour d’autres. Mandanda a les clés du camion, c’est lui le joueur phare qui assume sur le terrain. Si lui fait une sortie médiatique, on ne pourra pas lui reprocher et certains vont fermer leur gueule. Vu le passé qu’il a et l’expérience qu’il a, il devrait mettre certains devant leurs responsabilités », a-t-il expliqué.













Par JOËL