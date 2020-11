OGC Nice : Yoan Cardinale a failli tout abandonner au Gym

Publié le 13 novembre 2020 à 12:45

Deuxième gardien de but de l'OGC Nice, Yoan Cardinale a confié à Téléfoot qu’il a traversé une période de trouble qui l’a durement éprouvé, il y a quelques mois.

Barré par Walter Benitez à l'OGC Nice, Yoan Cardinale (26 ans) n'a pas de temps de jeu au sein du club azuréen. Son dernier match remonte à la saison 2018-2019, contre le Dijon FCO. C’était le 25 août 2018, lors de la 3e journée de Ligue 1. Le portier des Aiglons avait encaissé 4 buts ce jour-là et son équipe avait perdu la rencontre (4-0). Cela fait donc un peu plus de deux ans qu’il n’a plus joué en championnat. Vivant mal sa situation au Gym, Yoan Cardinale a failli abandonner le football un temps, selon son témoignage sur Téléfoot. « J’ai fait une petite dépression, tout en le cachant… », a-t-il confié. Il explique que quand une personne se retrouve dans son cas, « elle se renferme, reste chez elle et ne veut voir personne ». « Je n’avais envie de parler avec personne. Je voulais rester qu'avec moi-même », a expliqué le N°30 de l'OGC Nice.

Comment Yoan Cardinale a été sauvé par ses parents

Pour se sortir de cette dépression, Yoan Cardinale a bénéficié du soutien de ses parents. C’est en effet en pensant aux efforts et sacrifices de son père et sa mère qu’il a réalisé qu’il ne devrait pas abandonner. N'ayant pas du tout envie d’aller s’entrainer un matin, il s’est finalement ressaisi. « Je me dis : "Cardi, pourquoi tu veux aller à l'entraînement, ça ne sert à rien". Et là, je sors de la douche, je clique sur mon téléphone, je vois l'heure et je crois qu'il était 8h16. Et là, je me dis : "Cardi, tu es en train de te plaindre alors que ton père, ça fait 1h30 qu'il est sur un chantier, et ta mère, ça fait 2h30 qu'elle garde deux enfants à la maison. Et toi, tu te plains parce que tu vas jouer au foot ?’’ », a raconté le deuxième dernier rempart de l'OGC Nice. Et à partir de cette réflexion, Yoan Cardinale « a commencé à revenir à l'entraînement avec le sourire et à prendre du plaisir ». Arrivé chez les Aiglons en juillet 2015, le natif de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) est dans sa dernière saison de contrat. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, il a déjà refusé de prolonger.













Par ALEXIS