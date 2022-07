OGC Nice Mercato : Le remplaçant de Benitez en approche en Gym

Publié par ALEXIS le 13 juillet 2022 à 05:45

OGC Nice Mercato : L’arrivée du successeur de Walter Benitez au Gym est quasi bouclée. Un accord et une signature sont dans les tuyaux !

OGC Nice Mercato : Le Gym et M’Gladbach proches d'un accord pour Sommer

Sauf revirement de situation de dernières minutes, Yann Sommer devrait le successeur de Walter Benitez (parti au PSV Eindhoven) à l’ OGC Nice. Le gardien de but du Borussia Mönchengladbach est en effet la priorité de Lucien Favre. Le nouvel entraineur des Aiglons a déjà eu son compatriote sous ses ordres à Mönchengladbach lors de l saison 2014-2015. Ne voulant pas céder son dernier rempart, le club allemand a repoussé les premières offres de son homologue de Ligue 1. Cependant, les dirigeants de M’Gladbach semblent avoir révisé leur position, car conscients de ce que le gardien international suisse (33 ans, 74 sélections) n’a plus qu’un an de contrat à Dortmund, et qu’il pourrait partir librement dans six mois.

L’Équipe révèle que « les négociations avec le Borussia Mönchengladbach ont progressé ces dernières heures et un accord est rapidement attendu autour d’un transfert de 2,5 M€ à l' OGC Nice ». Si l’on en croit le quotidien sportif, Yann Sommer devrait s'engager pour trois ans, jusqu’au 30 juin 2025.

Marcin Bulka, gardien de but N°2 des Aiglons

L’ OGC Nice a certes déjà recruté Marcin Bulka (à 2 M€) au PSG, à l’issue de son prêt de la saison dernière, mais le portier polonais sera le portier N°2 au sein de l’équipe azuréenne. Yann Sommer étant le premier choix de Lucien Favre, le successeur de Christophe Galtier. Dans l'ombre de Walter Benitez lors de l'exercice écoulé, Marcin Bulka (22 ans) avait joué un seul match en Ligue 1 avec le Gym. Néanmoins, il avait disputé les 5 rencontres en coupe de France en entier, y compris la finale perdue contre le FC Nantes (1-0).