Stade brestois Mercato : bonne nouvelle, nouvelle recrue au SB29

Publié le 13 novembre 2020 à 21:45

Le Stade brestois s’est renforcé, ce vendredi 13 novembre. Le club finistérien a enrôlé un gardien de but libre de tout engagement depuis juin 2020.

Le Stade brestois a engagé Mouez Hassen

Un nouveau portier a rejoint le Stade brestois malgré la fin du mercato estival. Le club breton a officialisé la signature de Mouez Hassen ce vendredi. Le portier de 25 ans s’est engagé jusqu'à la fin de la saison 2020-2021. Le Tunisien s’entraînait avec le SB29 depuis septembre passé. Il était libre de tout engagement depuis la résiliation de son contrat avec le Cercle Bruges le 18 juin 2020. Mouez Hassen est désormais le 3e gardien de but de l’équipe Olivier Dall'Oglio (entraîneur de la Team Pirates) derrière Gautier Larsonneur (23 ans) et Sébastien Cibois (22 ans). Le Stade brestois est 13e de Ligue 1 avec 12 points en 10 journées disputées.

SB29 : Parcours de Mouez Hassen

Mouez Hassen est international tunisien depuis 2018. Il compte 12 sélections avec les Aigles de Carthage. Avant de faire le choix de la sélection de Tunisie, il a porté les couleurs de la France dans les sélections de jeunes. U16 puis U21 (Espoirs), en passant par les catégories U17, U18, U19 et U20, son choix de l'équipe Une de la sélection tunisienne répondait à son désire d'honorer son origine. En club, la nouvelle recrue du Stade brestois a été formée à l’OGC Nice entre 2010 et 2013. Mouez Hassen a également fait ses débuts avec le club azuréen. Il a joué pendant 5 saisons consécutives (de 2013 à 2019) sous les couleurs du Gym avant d'être prêté à deux clubs (Southampton FC (2016-2017) et à LB Châteauroux ( 2017-2018))













Par ALEXIS