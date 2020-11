ASSE : Bientôt le retour en grâce d'un indésirable ?

Publié le 12 novembre 2020 à 08:30

Rangé au placard par Claude Puel cette saison, Ryad Boudebouz pourrait revenir dans les plans du coach de l’ ASSE. Le milieu algérien n’a jusqu’ici disputé aucun match des Verts depuis la reprise des compétitions.

Claude Puel désavoué pour Ryad Boudebouz

Désireux de lancer les jeunes à sa disposition, Claude Puel a placardisé quelques joueurs d’expérience de l’ ASSE. Si certains comme Yann M’Vila ont même quitté Saint-Étienne, d’autres sont restés chez les Verts mais ont vu leur situation se dégrader. C’est notamment le cas de Ryad Boudebouz. Pas dans les plans de son entraîneur, le milieu de 30 ans n’a pas encore disputé le moindre match cette saison avec l’AS Saint-Étienne. Entre pépins physiques et maladie, Claude Puel ne manque pas d’arguments pour justifier les mises à l’écart régulières de l’Algérien. Sauf que pour Mohamed Toubache-Ter, le coach stéphanois a tout faux pour l’ancien bastiais. « Ça serait cool de cesser de parler de pépin physique au sujet de Ryad Boudebouz. Le milieu offensif n’a ni déchirure, ni problème à la cheville, ni problème au dos, ou à la cuisse ! Ça commence sérieusement à devenir lassant », avait lâché l’insider réputé proche du joueur.

Aouchiche « sacrifié » pour le retour à l’ ASSE de Boudebouz ?

Recrue phare du dernier mercato estival, Adil Aouchiche a vite été propulsé titulaire à l’ ASSE. Seulement, l’ancien titi parisien commence à montrer ses limites. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain n’est pas encore prêt physiquement dans les duels comme le note But Football Club. Le média suggère ainsi qu’un Ryad Boudebouz plus expérimenté pourrait aider dans l’entrejeu. Il n’y a plus qu’à espérer que Claude Puel lui laisse aussi sa chance. Cela a déjà été le cas avec Wahbi Khazri et Miguel Trauco, classés parmi les indésirables du technicien castrais. Un retour de certains cadres pourrait d’autant s’avérer bénéfique que Saint-Étienne enchaîne les contreperformances. Le club ligérien en est déjà à six défaites consécutives en championnat après son dernier revers contre l’OL (2-1).













Par Ange A.