ASSE : Très bonnes nouvelles pour l'infirmerie des Verts

Publié le 12 novembre 2020 à 11:40

Désigné capitaine de l'ASSE cette saison, Mathieu Debuchy s’est blessé en septembre et n’a plus rejoué depuis ce temps. Après près de deux mois d’absence, le club a donné des nouvelles du défenseur de 35 ans.

ASSE : Mathieu Debuchy « s'approche d'un retour »

Le dernier match de Mathieu Debuchy avec l'ASSE remonte au 19 septembre 2020, face à l’OM. Ce jour-là, les Verts avaient battu l'Olympique de Marseille au Vélodrome (2-0), signant ainsi une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Mais Claude Puel avait perdu son capitaine, sorti du terrain après seulement 9 minutes. Victime d’une lésion musculaire à la cuisse, il avait été remplacé par le jeune Aimen Moueffek. À la faveur de la trêve internationale, l’AS Saint-Étienne a donné des nouvelles de l’arrière latéral droit. « Mathieu Debuchy s'accroche ! Il s'approche d'un retour », selon le club ligérien. Il faut dire que les nouvelles sont bonnes pour le blessé qui « poursuit sa phase de reprise ». D’après l'ASSE, son capitaine « demeure pour l'heure à l'écart des séances collectives », mais « son travail individuel s'intensifie et lui permet de retoucher le ballon ». Évidemment, Mathieu Debuchy met « tout le sérieux et le professionnalisme qui le caractérisent » lors des séances d’entrainements individuels, afin de vite retrouver le terrain et d’aider ses coéquipiers en grande difficulté.

Debuchy a manqué le très important derby

Le joueur de 35 ans a manqué les sept derniers matchs de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Son absence s’est ressentie, car les coéquipiers ont concédé le nul au FC Nantes (2-2) et enchaîné six défaites, dont le très important derby contre leur ennemi l’OL (2-1). Après dix journées de championnat, l'ASSE est 15e avec 10 points et une différence de buts de - 5, conséquence des 15 buts encaissés. Les Stéphanois se déplaceront sur le terrain du Stade brestois (13e), le samedi 21 novembre prochain, lors de la 11e journée de Ligue 1.













Par ALEXIS