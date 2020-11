OGC Nice : Fronde des supporters, Rivère défend Vieira

Publié le 13 novembre 2020 à 23:30

L’ OGC Nice reste sur deux défaites et les supporters accusent Patrick Vieira. Ayant eu écho du mécontentement des fans Aiglons, Jean-Pierre Rivère s’est rangé derrière son entraîneur.

OGC Nice : L'équipe de Vieira « a progressé » selon Rivère

Critiqué après les défaites de l’OGC Nice contre Slavia Prague (3-2) en Ligue Europa et face à l’AS Monaco dans le derby disputé à l’Allianz Riviera (1-2), Patrick Vieira a été défendu par Jean-Pierre Rivère. Ce dernier confirme qu’il « entend la fronde des supporters », mais il estime que ceux qui agissent ainsi rament à contre-courant. « Quand on est dans une barque, au milieu de l’eau, on travaille et on rame tous ensemble dans le même sens pour trouver des solutions », a soutenu le président de l’OGC Nice sur RMC Sport.

De l’avis du dirigeant, « le groupe » de Patrick Vieira « a progressé », malgré les « deux très mauvais matchs » contre Slavia et l’AS Monaco. Jean-Pierre Rivère assure que « les joueurs et le coach en ont conscience ». Par conséquent, le public niçois, même s’il est absent au stade, se doit de soutenir son équipe et son coach. « Notre travail aujourd’hui est de se dire : qu’est-ce qu’on peut faire pour aider le coach, le staff et les joueurs, afin d’inverser la tendance », a conseillé le responsable des Aiglons.

Rivère veut une victoire contre l'OM

Face aux difficultés du moment de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère indique qu’il faut « trouver ensemble les solutions », afin de permettre à l’équipe de Patrick Vieira de « relever la tête ». Pour le président du Gym, « il faudra pour cela commencer par faire tomber l’Olympique de Marseille », après la trêve internationale. Indiquons que le match OM - OGC Nice de la 11e journée de Ligue 1, initialement prévu le samedi 21 novembre (21h), est menacé de report en raison de plusieurs cas positifs de covid-19 au sein de l'effectif niçois.













Par ALEXIS