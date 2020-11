OM : Report, l'énorme coup de gueule de Marseille avant Nice

Publié le 14 novembre 2020 à 01:00

L’ OM doit recevoir l’OGC Nice à la reprise lors de la 11e journée de Ligue 1. Seulement, avec les nombreux cas de Covid-19 chez les Aiglons, la rencontre pourrait être reportée. Chose qui agace la direction de Marseille.

L’ OM en rogne contre la LFP

Victorieux du RC Strasbourg lors de la dernière journée (0-1), l’ OM espère poursuivre sa série contre l’OGC Nice. L’Olympique de Marseille doit recevoir le Gym à l’Orange Vélodrome le 21 novembre lors de la 11e journée du championnat. Mais sauf surprise, la rencontre sera reportée. Plus de 10 joueurs de l’effectif professionnel niçois sont atteints de la Covid-19. Alors que la LFP tarde à officialiser ce report, le club phocéen s’agace. Surtout qu’il attend toujours la programmation de sa rencontre contre le RC Lens comptant pour la 9e journée. Marseille a exprimé son étonnement dans un communiqué. Pour le club, une telle décision de la Ligue serait « étonnamment prématurée et serait en totale contradiction avec l’esprit du protocole d’organisation des matches ». Le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud ne croit pas qu’il sera impossible à Patrick Vieira d’aligner « au moins vingt joueurs professionnels, dont un gardien de but ».

Porto à la place de Nice pour Marseille ?

Comme le RC Lens à un moment donné, l’OGC Nice est durement affecté par la Covid-19. Le club azuréen a même déjà fermé ses installations pour une période indéterminée. Une bonne partie de son effectif est en isolation. Chose qui rend davantage difficile la préparation du match contre l’ OM. Ces facteurs réunis, on se dirige vers un report du match entre Marseille et Nice au grand dam des Marseillais. Les hommes d’André Villas-Boas devraient signer leur retour à la compétition en Ligue des champions. Ils reçoivent le FC Porto le 25 novembre lors de la 4e journée de la phase de poules.













Par Ange A.