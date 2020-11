OM : Le coach André Villas-Boas se fait sévèrement recadrer

Publié le 12 novembre 2020 à 15:25

Après la victoire de l'OM sur la pelouse du RC Strasbourg (1-0) lors de la 10e journée de Ligue 1, André Villas-Boas a répondu avec agacement à tous ceux qui évoquaient un succès poussif des Marseillais. Selon l’ancien Lillois Florent Balmont, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas été bien inspiré au moment de sa réaction.

OM : André Villas-Boas agacé par les critiques

L'OM est revenu de son voyage en terre strasbourgeoise avec les trois points de la victoire. Mais les observateurs n’avaient pas manqué de remarquer que l’unique but de la rencontre avait été marqué sur le seul tir cadré des Olympiens. Cette victoire a donc été très peu appréciée, car jugée sans éclat. Interrogé après le match, André Villas-Boas s’est carrément montré agacé par ces critiques. « Qu’est-ce que vous voulez ? On vient ici, Strasbourg est toujours très compétitif à la maison, se trouve avec six points et commence à pousser vers l’avant… On gagne 1-0. Qu’est-ce que vous cherchez tout le temps? Je sais que vous êtes dégoûtés, mais c’est comme ça, c’est la vie », a pesté le technicien portugais. Une réaction qui n’a pas été du goût de Florent Balmont.

Florent Balmont fait la leçon au coach marseillais

Au micro de Téléfoot, Florent Balmont a donné son avis sur la sortie du patron du banc de l'OM. L’ancien milieu de terrain de l’OL (2002-2204) estime que « Villas-Boas a totalement craqué, il ne doit jamais réagir comme ça ». Pour l’ex-joueur de l’OGC Nice (2004-2008), même s’« il arrive d’être assez tendu » après le match, l’ancien stratège de Chelsea « n’a pas assez maîtrisé cet aspect-là ». En clair, le tacticien olympien de 43 ans est accusé d’avoir manqué de maîtrise au moment de répondre à ces détracteurs sur la victoire laborieuse de l’Olympique de Marseille à Strasbourg, vendredi à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1.













Par JOËL