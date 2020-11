ASSE : 600 000 euros partent en fumée tous les mois à Sainté

Publié le 16 novembre 2020 à 13:15

Le dégraissage opéré par l'ASSE au mercato estival a permis au club de faire un peu de place dans sa masse salariale. Le transfert de Wesley Fofana a également fait entrer de l'argent dans les caisses du club, qui gâche encore près de 600 000 euros par mois et devra rapidement régler le problème sous peine d'entrer dans un cercle vicieux.

Sainté a fait des économies

Il était primordial pour l'ASSE de faire des économies cet été. Lors du mercato estival, les Verts ont réussi à se débarrasser des salaires de Yann M'Vila et Loïs Diony. Ils ont aussi fait entrer 35 millions d'euros dans les caisses grâce au transfert de Wesley Fofana à Leicester, leur permettant d'éponger quelques dettes et d'aborder la crise financière liée au Covid-19 avec un peu moins de stress. L'AS Saint-Etienne a aussi fait des économies lors de son recrutement. La seule folie, c'est l'option d'achat levée pour Timothée Kolodziejczak et un salaire de 120 000 euros brut par mois. Adil Aouchiche, Panagiotis Retsos et Yvan Neyou émargent respectivement à 80 000 euros, 83 000 euros et 11 7000 euros brut mensuels.

L'argent gâché de l'ASSE

Il reste néanmoins à l'ASSE plusieurs gros salaires. Et ces derniers sont affectés à des joueurs qui ne font plus l'unanimité, voire même mis directement au placard. Comme le révèle le site Sportune, les trois premières places dans la masse salariale stéphanoise sont occupées par des joueurs qui ne rentrent plus vraiment dans les plans de Claude Puel. Le cas le plus emblématique est celui de Stéphane Ruffier. Le gardien, écarté cet été, est un indésirable total dans le Forez. L'entraîneur de compte plus du tout sur lui, alors que Ruffier émarge à 180 000 euros mensuels brut.

C'est aussi le cas de deux autres joueurs très peu utilisés par le coach des Verts, et pas vraiment en odeur de sainteté à l'ASSE. Car si Sainté s'est débarrassé des 210 000 euros brut de Yann M'Vila, Wahbi Khazri bénéficie du même salaire et est par la même occasion le joueur le mieux payé du club. Enfin, Ryad Boudebouz, qui a bien failli partir au Qatar courant octobre, complète le podium des gros salaires en s'intercalant entre Khazri et Ruffier. L'international algérien gagne environ 190 000 euros brut par mois. Le tout sans compter les primes pour ces joueurs. L'ASSE a donc encore bien des économies à faire. Il faudra pour cela trouver preneurs à ces joueurs...













Par Matthieu