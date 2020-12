ASSE : Pas de conciliation avec Ruffier, et maintenant ?

Publié le 22 décembre 2020 à 16:30

C'est un nouvel épisode du feuilleton entre Stéphane Ruffier et l'ASSE qui vient de s'écrire. Mis à pied une seconde fois début décembre, l'ancien gardien numéro un des Verts est poussé vers la sortie par son club qui souhaite le licencier pour faute grave. Une tentative de conciliation entre les deux parties avait été lancée par Ligue de football professionnel (LFP) a échoué.

Échec de la tentative de conciliation

Le litige entre Stéphane Ruffier et l'ASSE a connu une nouvelle étape ce lundi. "La LFP a pu constater qu’il n’y avait pas de conciliation entre les deux parties", a déclaré à l'AFP un représentant de l'ASSE. Une tentative de négociation avait été engagée par la Ligue pour tenter de trouver un accord entre les Verts et leur ancien gardien numéro un, mis à pied une seconde fois au début du mois de décembre pour, selon le club, un nouvel "acte d'insubordination". Stéphane Ruffier aurait quitté l'entraînement individuel sans l'accord de ses entraîneurs. Depuis février, le gardien est mis de côté et les tensions n'ont fait que croitre depuis. Une première mise à pied avait eu lieu cet été et le gardien écarté par Claude Puel. Le but de l'ASSE semble être d'obtenir le licenciement pour faute grave d'un joueur sur lequel elle ne compte plus et qui lui coûte 2,8 millions net d'euros par an.

Stéphane Ruffier vers un licenciement de l'ASSE

Le même représentant de l'ASSE a indiqué "qu'une décision sera prise par le club dans les prochains jours". Elle devrait donc conduire à la fin de l'aventure entre l'AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier, mais sûrement pas à la fin du litige. Le portier ne semble pas prêt à accepter facilement un licenciement et l'histoire pourrait se poursuivre devant les tribunaux. Quant au sportif, Jocelyn Gourvennec ne se fait pas de soucis pour Stéphane Ruffier. "Il a 34 ans, je ne le vois pas finir sa carrière comme ça, avait déclaré l'ancien coach au micro de Canal+. C’est un gardien qui a marqué de son empreinte l’AS Saint-Étienne. C’est dommage d’en arriver à une situation comme celle-là pour un gardien pareil. Mais je pense qu’il va rejouer au foot. À un moment donné, il va rejouer quelque part, c’est obligé..." À l'ASSE, son remplaçant Jessy Moulinest loin de faire l'unanimité en cette première partie de saison.













Par Matthieu