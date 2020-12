ASSE : Mauvaise nouvelle à Sainté, Claude Puel pas verni !

Publié le 21 décembre 2020 à 23:50

La chance tourne rarement en faveur de l'ASSE cette saison. Alors que Claude Puel semblait avoir bâti une équipe plus solide qui leur a permis de redresser la barre en championnat, Wahbi Khazri s'est blessé et pourrait ne pas retrouver les terrains de si tôt.

ASSE : Wahbi Khazri, absent plus d'un mois ?

Le bon début de match de l'ASSE face à Nîmes a non seulement été gâché par l'égalisation des visiteurs, mais il a aussi été entaché par la blessure de Wahbi Khazi, qui a dû quitter ses coéquipiers après un quart d'heure de jeu seulement, remplacé par Adil Aouchiche. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, l'international tunisien (57 sélections, 19 buts), touché aux adducteurs, pourrait manquer entre 4 et 5 semaines de compétition, et ne revenir qu'en février. Cette mauvaise nouvelle va forcer Claude Puel à revoir ses plans, lui qui semblait avoir trouvé une solution pour mettre fin à la spirale négative des Verts ; en effet, l'ASSE est invaincue lors de ses cinq derniers matchs. Pour remplacer Khazri, Aouchiche sera-t-il de retour dans le onze à Monaco ? Denis Bouanga retrouvera-t-il une place de titulaire ? Là se situe l'espoir, Claude Puel n'est pas démuni d'arguments pour remplacer l'ancien Bastiais.

Khazi va manquer de très gros chocs

Le mois de janvier, que loupera vraisemblablement Khazri, est garni de très belles affiches pour l'AS Saint-Étienne. D'abord, en cette fin de décembre, ils se déplaceront à Monaco (le 23) avant d'attaquer ce mois de folie. Le 6 janvier, ils recevront le PSG à Geoffroy-Guichard, le 24, ce même stade sera le théâtre du 122e derby entre les Verts et l'Olympique Lyonnais. Le 31, ils se déplaceront à Nice et pourront alors tirer des enseignements quant à leurs réels objectifs cette saison, à l'issue de cette série de gros matchs.













Par Clément