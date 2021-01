ASSE : Ruffier avec l’écharpe de Lyon, le grand kiffe de Govou

Publié le 26 janvier 2021 à 08:57

L’ ASSE s’est prise une averse de buts dans le derby qui l’a opposé à Lyon. Ancien joueur du club rhodanien et consultant pour Canal+, Sidney Govou n’a pas manqué de chambrer les Verts de l’ AS Saint-Étienne.

Lyon humilie Saint-Étienne (0-5), Govou exulte avec Ruffier

L’As Saint-Étienne devrait profiter du mercato foot de cet hiver pour renforcer son équipe. Le marché des transferts va bientôt refermer ses portes sans réel changement chez les Verts. L’équipe est toujours engluée dans les profondeurs de la Ligue 1 au classement et son derby perdu face à l’Olympique Lyonnais n’incite pas à l’optimisme. Les supporters stéphanois sont meurtris par la longue période de disette traversée par leur équipe. Les matches de l’équipe stéphanoise sont de plus en plus des moments de grandes douleurs pour les fans.

L’ ASSE a été défaite 5 buts à 0 face à son plus grand rival l’OL, un peu comme si les Verts n’avaient aucun buteur ni défenseur dans leur effectif. L’OL s’étant offert une promenade de santé, les railleries de ses fans ne pouvaient que suivre. Sidney Govou, ancien buteur de l’Olympique Lyonnais, n’a pas boudé son plaisir. Il s’est moqué de l’AS Saint-Étienne en règle en impliquant Stéphane Ruffier, l’ancien gardien de but limogé récemment par le club ligérien.

Pour son plaisir, Govou a présenté l’ancien Stéphanois dans un montage photo brandissant une écharpe de l’Olympique Lyonnais. Le message moqueur qui accompagne cette image est le plus court possible « Bonne nuit ». Les réactions en dessous de la publication de l’ancien attaquant de l’OL sont nombreuses. Plus de 2k Retweets et autres 10,2k j’aime.

L’ ASSE s’en relèvera-t-elle ?

Cette défaite vient confirmer la difficile fin de saison qui attend l’ ASSE. L’équipe est aujourd’hui encore au bas du tableau, à la 16e place de Ligue 1, avec 19 points. Il lui faudra un peu plus du double de points pour espérer se mêler à la bataille pour les coupes européennes (Ligue des Champions et League Europa). Aucun joueur de l’AS Saint-Étienne ne figure dans les statistiques positives du championnat cette saison. Pas de Stéphanois dans le Top 15 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Il faut aller jusqu’à la 41e place pour trouver Romain Hamouma et ses 4 buts.

Sur les statistiques des passeurs, Aouchiche n’est que 23e avec ses 3 passes décisives. Avec de tels chiffres, il est impossible d’imaginer les Stéphanois à une des 7 premières places en Ligue 1 Uber Eats en fin de saison. L’ équipe de Claude Puel ayant encaissé cette lourde défaite au chaudron, elle a la quasi-obligation de briller face à l’OGC Nice dimanche soir, seul moyen pour elle de renouer avec la victoire acquise pour la dernière fois le 16 décembre dernier face aux Girondins de Bordeaux. Ce serait aussi l’occasion de redonner un peu d’espoirs aux supporters comme cela était le cas après le match nul face au Paris Saint-Germain.













Par Gary SLM