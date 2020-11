FC Barcelone Mercato : Ousmane Dembélé prépare un coup tordu

Publié le 16 novembre 2020 à 17:45

Au FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne prouve pas son talent par sa régularité. L'ancien joueur du Stade Rennais aurait pu quitter le Barça cet été, mais il a finalement rejeté une offre à Manchester United. Aujourd'hui, son départ ne serait plus d'actualité, mais l'attaquant a d'autres plans pour la suite de sa carrière.

Le FC Barcelone compte désormais sur Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé n'était pas vraiment en odeur de sainteté au FC Barcelone ces derniers mois. Depuis son arrivé au mercato estival 2017 en provenance du Borussia Dortmund, le Français n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au sein du club catalan, malgré son indéniable talent. Des performances en dents de scie, de nombreuses blessures, des doutes sur son professionnalisme et son hygiène de vie... L'ancien joueur du Stade Rennais cumule les interrogations sur son véritable niveau et son état d'esprit. Au point que les dirigeants du Barça se sont sérieusement posés la question de son départ au cours du mercato d'été. Ousmane Dembélé intéressait d'ailleurs Manchester United, mais il aurait repoussé les propositions des Red Devils, car il a un plan derrière la tête que révèle la presse espagnole ce lundi.

Mais Dembélé compte-t-il sur le Barça ?

Au cours de l'automne, le statut d'Ousmane Dembélé a changé au FC Barcelone. Le Français a pris part à huit matches cette saison, cinq en Liga, trois en Ligue des champions, et a inscrit trois buts et réalisé une passe décisive en 324 minutes de jeu. En plus de ces performances satisfaisantes, l'ancien Rennais profite, bien malgré lui, de la longue blessure du prodige Ansu Fati. Un coup dur pour le Barça, qui envisagerait désormais, selon El Mundo Deportivo, de prolonger son joueur dont le contrat prend fin en juin 2022. Mais pour Sport.es, Ousmane Dembélé a un autre plan. Il ne souhaiterait pas s'inscrire dans la durée au Barça. Mais de nombreuses portes se ferment pour un départ en raison des plus de 100 millions d'euros payés par le FC Barcelone pour le recruter. En effet, les Catalans ne le braderont pas, mais dans les clubs européens, le doute plane sur sa condition physique et son professionnalisme. Ainsi, Dembélé souhaiterait jouer la montre et ne pas prolonger, afin de partir libre en juin 2022. Une situation qui mettrait le FC Barcelone dans l'embarras et qui peut potentiellement s'avérer explosive...













Par Matthieu