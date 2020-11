OM : Dimitri Payet prend une décision radicale et ça marche

Publié le 16 novembre 2020 à 21:26

Raillé ces dernières semaines pour son surpoids, Dimitri Payet, le joueur de l’ OM, a décidé de suivre un programme alimentaire personnalisé. Le meneur de jeu phocéen a même déjà perdu quelques kilos à la suite de ce programme.

OM : Dimitri Payet décide de tout changer

Dans le dur depuis le début de la saison, Dimitri Payet n’a pas été vraiment utile à l’ OM, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. Lors de la compétition européenne, le leader technique de l’Olympique de Marseille qu’il est a même raté un penalty à Porto, alors que les Phocéens étaient menés 1-0. Avant, l’ancien Hammer avait été transparent en Grèce face à l’Olympiakos, puis à l’Orange Vélodrome contre Manchester City. Autant de mauvaises prestations qui ont coûté au Réunionnais de sévères critiques les plus cinglantes allant jusqu’à le traiter de joueur en surpoids. Le milieu offensif de l’ OM a donc décidé de se reprendre en main et la trêve internationale a été pour lui l’occasion d’expérimenter ses nouvelles résolutions.

Du résultat positif pour le Réunionnais

Selon RMC Sport, Dimitri Payet a commencé depuis fin octobre un programme pour perdre quelques kilos. La radio assure que ce programme a été concluant. Autrement dit, le joueur de l’ OM a effectivement perdu quelques kilos qu’il avait de trop. Lors de la reprise des entraînements de l’Olympique de Marseille, les coéquipiers de l’ancien Stéphanois auraient constaté sa perte de poids. Il devrait désormais se sentir plus à l’aise sur les pelouses. De quoi faire plaisir à André Villas-Boas qui n’a jamais caché qu’il comptait sur un Dimitri Payet au meilleur niveau pour atteindre les objectifs de la saison, à savoir finir sur le podium de Ligue 1 et faire un bon parcours en Ligue des champions. Si le premier objectif reste encore possible, le second paraît désormais compromis…













Par JOËL