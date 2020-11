OGC Nice : Reine-Adelaïde glisse un tacle à Garcia et l'OL

Publié le 17 novembre 2020 à 11:00

Jeff Reine-Adélaïde ne cache pas son intégration réussie à l'OGC Nice. Dans ses confidences à Canal+ Sport, il se réjouit de la confiance de Patrick Vieira, comparativement à l'OL où Rudi Garcia ne comptait pas sur lui.

OGC Nice : Reine-Adélaïde, « Vieira compte sur moi et me fait progresser »

Jeff Reine-Adélaïde a été prêté par l’OL à l'OGC Nice dans les derniers instants du mercato d’été dernier, pour la saison 2020-2021. Après un mois et demi chez les Aiglons, il est épanoui dans le groupe de Patrick Vieira. « Je suis très content, ça se passe super bien. J'ai un entraîneur (Vieira) qui compte sur moi et qui tente de me faire progresser », a rassuré le milieu de terrain. Juste remis d’une longue blessure au genou avant son transfert au Gym, le transfuge de l’Olympique Lyonnais avoue qu’il « se sent épanoui et essaye de retrouver du rythme ». Le gros défi de Jeff Reine-Adélaïde est désormais clair : « Maintenant, c’est à moi de le montrer sur le terrain », a-t-il indiqué. À l'OGC Nice, Jeff Reine-Adélaïde a pris part à trois matchs de Ligue 1 pour deux titularisations et a joué deux bouts de matchs en Ligue Europa, soit 200 minutes de jeu cumulées. Il a délivré deux passes décisives.

Reine-Adélaïde n'avait plus de temps de jeu à l'OL

La recrue de l'OGC Nice avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à la mi-décembre 2019. Opéré, il avait passé huit mois sans jouer, avant de retrouver le terrain en août 2020. Cependant, le joueur de 22 ans a perdu sa place dans l’équipe type de Rudi Garcia. Du coup, il a demandé à aller voir ailleurs, afin de retrouver du temps de jeu. Et sa demande a été acceptée par les dirigeants lyonnais. Ce qui justifie son prêt avec une option d'achat, le 5 octobre 2020, à quelques heures de la fermeture du marché des transferts de l’été dernier.













Par ALEXIS