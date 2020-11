OM : André Villas-Boas a évité un clash avec Dimitri Payet

Publié le 17 novembre 2020 à 16:15

Piqué au vif par les critiques pour ses prestations avec l’ OM depuis le début de la saison, Dimitri Payet a failli disjoncter. Mais André Villas-Boas a su le récupérer à temps.

OM : bonne nouvelle pour Dimitri Payet pendant la trêve

La trêve internationale aurait été particulièrement bénéfique pour Dimitri Payet. Dans le dur avec l’ OM depuis le début de la saison, en Ligue 1 comme en Ligue des champions, le Réunionnais a été l’objet de vives critiques. Pour faire taire ses détracteurs qui l’ont attaqué sur son surpoids, le milieu offensif de 33 ans a profité de la trêve internationale pour suivre un régime personnalisé afin de perdre quelques kilos. Selon RMC Sport, ce programme personnalisé a été positif et l’ancien Hammer a effectivement perdu quelques kilos. Ce résultat n’aurait pourtant pas été obtenu sans le savoir-faire d’André Villas-Boas.

André Villas-Boas prudent avec le Réunionnais

André Villas-Boas compte sur un Dimitri Payet au meilleur niveau pour faire briller l’ OM cette saison. C’est dire si le technicien portugais n’avait pas apprécié que son leader technique prenne des kilos de trop. Mais au lieu de critiquer ouvertement l’ex-Lillois, le coach lusitanien l’a au contraire défendu en public. Une technique pour ne pas faire disjoncter le joueur qui était déjà agacé par les attaques des supporters et des observateurs. « Le fait que Villas-Boas le défende publiquement a maintenu une bonne relation entre le joueur et son entraîneur », confie la radio sportive.

En revanche, le tacticien de l’ OM avait décidé de ne plus titulariser automatiquement l’ancien Stéphanois. Dimitri Payet, « piqué » au vif par la décision de son coach, a donc décidé de se soumettre à ce programme personnalisé pour perdre quelques kilos. Revenu à un poids normal pour un sportif de haut niveau, le milieu offensif de l’ OM devrait retrouver son meilleur niveau à la reprise, au grand plaisir de son entraîneur. « AVB compte énormément sur son milieu de terrain. Et Payet espère lui rendre cette confiance en revenant plus affûté et plus fort », annonce le média.













Par JOËL