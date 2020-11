PSG Mercato : Paris déjoue une escroquerie pour Sergio Ramos

Publié le 18 novembre 2020 à 06:50

L'actu PSG mercato est relancée en Espagne. En perspective du marché des transferts de l'été prochain, Sergio Ramos s'annonce dans le viseur du club de la capitale. Ce dernier, en fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, donne du fil à retordre à ses dirigeants. La direction parisienne a réalisé sur ce dossier qu’elle semait ses graines sur un sol aride.

PSG Mercato : Ce qu'il en est du dossier Ramos

La tension entre le Real Madrid et Sergio Ramos, cible supposée du PSG pour le mercato estival, est palpable. La direction du club espagnol aimerait poursuivre l’aventure avec le défenseur central qui affiche de grosses exigences salariales avant d’accéder à la demande de son club.

Le joueur espagnol peut, après le 31 décembre, signer un précontrat avec le club de son choix pour un départ gratuit en juin. Cette situation serait l’occasion dont aimeraient profiter les dirigeants parisiens pour renforcer leur équipe avec un joueur de classe mondiale. Sauf que les chances d’arriver à une telle issue ne sont pas vraiment nombreuses.

En effet, Sergio Ramos se sert tout juste du PSG pour négocier des conditions favorables pour la signature d’un nouveau contrat avec le Real Madrid. Ses proches n’hésitent pas, pour ce faire, à faire circuler des rumeurs d’une offre mirifique des dirigeants parisiens. Ces rumeurs annoncent une disponibilité du club de la capitale française à offrir 3 ans de contrat à Sergio Ramos pour un salaire de 20 millions d’euros par saison. Cette rumeur qui a tout d’un fake new n’a pas manqué de mettre la puce à l’oreille des dirigeants parisiens. Le club de la capitale, par les médias qui lui sont proches, n’a pas tardé à démentir cette rumeur qui plaçait le joueur en position de force dans ses négociations avec le Real Madrid.

PSG Mercato : Quand Paris n'est qu'un moyen de pression

En effet, le club espagnol ne propose qu’une saison de contrat au défenseur central comme il le fait régulièrement avec tous les joueurs de son âge (34 ans). Florentino Perez pèse de tout son poids dans les négociations pour le moment sans succès. Avec les révélations de L’Équipe, le rapport de force basé sur du faux ne devrait pas tarder à s’inverser. Cette source fait savoir que les proches du joueur ont profité de certaines amitiés avec certains médias espagnols pour faire circuler la rumeur d’une hypothétique offre du PSG pour Sergio Ramos, casant ainsi le plan des agents de Ramos.

Le quotidien Le Parisien confirme pour sa part que la direction du Paris Saint-Germain est plus concentrée sur le fait de prolonger le contrat de Kylian Mbappé que d’engager Sergio Ramos. Avec cette crise de Covid-19 qui fait perdre plusieurs millions d’euros par semaine au Paris Saint-Germain, difficile pour ses dirigeants d’offrir 60 millions de salaire à un nouveau joueur sur 3 ans alors qu’on ne connait pas encore les coûts des prolongations de Kylian Mbappé et Neymar. Signer un joueur à de telles conditions serait la meilleure façon de pousser les représentants de ses deux stars à élever encore plus leurs exigences.

PSG Mercato : Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain n'en mettra pas autant

À l’évidence, le clan Ramos se sert tout juste du club de la capitale pour arriver à ses fins. Les révélations des deux médias français placent donc finalement le président madrilène en position de force pour négocier. La seule vraie alternative pour le joueur d’obtenir les conditions salariales évoquées est de rejoindre un championnat exotique. Un club chinois, qui s’était déjà positionné pour le le recruter avec une offre succulente, est sa vraie porte de sortie.

Pourtant vu d'Espagne, Sergio Ramos ne serait pas disposé, avec son statut de légende du Real Madrid, à donner une telle fin à sa carrière.













Par Gary SLM