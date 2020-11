OL Mercato : Barça, Samuel Umtiti vers un retour à Lyon ?

Publié le 18 novembre 2020 à 11:20

Intéressé par les services de Samuel Umtiti, l'OL devrait se réjouir pour une information en provenance d’Espagne, concernant le défenseur du FC Barcelone.

Samuel Umtiti poussé dehors par Ronald Koeman

Parti de l'OL en juillet 2016, Samuel Umtiti a passé 4 saisons sous le maillot du FC Barcelone. Mais depuis la saison dernière, le défenseur formé à l’Olympique Lyonnais a perdu sa place de titulaire. Revenu de blessure, il a vu son temps de jeu fondre au fil des matchs. Et la situation de l’arrière central n’est pas près de s’améliorer. En effet, Ronald Koeman ne compte pas sur lui. D’après les informations de Sport, le nouvel entraineur du Barça a clairement indiqué à Samuel Umtiti (27 ans) qu’il ne compte pas sur lui dans son équipe-type.

Face à la décision du technicien des Blaugrana, le Tricolore serait disposé à quitter la Catalogne dès cet hiver. Lors du mercato d’été dernier, l'OL s’était positionné pour récupérer son ancien joueur en difficulté. Après les départs de Fernando Marçal et Joachim Andersen, le club rhodanien cherchait en effet un défenseur. Et Juninho avait confirmé l’intérêt pour Samuel Umtiti. « En plus de son expérience, Umtiti connaît la maison », avait-il souligné sur RMC, tout en émettant une réserve relativement au colossal salaire de ce dernier. Cependant, l’Olympqiue Lyonnais serait bien inspiré en songeant à l’arrivée du joueur formé à Lyon, sous la forme de prêt, en janvier.

Le Tricolore prêt à faire des sacrifices sur son salaire pour l'OL

Dans tous les cas, la source croit savoir que Samuel Umtiti reste ouvert à toutes les propositions cet hiver. Il serait même disposé à revoir ses revenus à la baisse pour trouver un nouveau projet sportif intéressant d’après le quotidien sportif. À noter que Samuel Umtiti est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2023. Selon le site spécialisé Tansfermarkt, sa valeur est estimée à 20 millions d’euros. Il avait été transféré au Barça pour 25 millions d’euros. Quant à son salaire, il est évalué à 7 millions d’euros par saison.













Par ALEXIS