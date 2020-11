FC Barcelone : La mise au point de Koeman pour Samuel Umtiti

Publié le 07 novembre 2020 à 06:00

Blessé de longue date du côté du FC Barcelone, Samuel Umtiti vient de signer son retour à l’entraînement. Ronald Koeman a tenu à clarifier la situation du défenseur central au moment où son avenir s’écrit en pointillés en Catalogne.

Ronald Koeman tranche pour Samuel Umtiti

Diminué par les blessures ces dernières saisons, Samuel Umtiti a perdu sa place de titulaire au FC Barcelone. Absent des terrains depuis le 27 juin et un nul contre le Celta Vigo (2-2), le défenseur a repris l’entraînement avec le Barça. S’il est de retour, l’ancien lyonnais ne prend pas néanmoins part à l’intégralité des séances de travail. Pour Ronald Koeman, le défenseur de 26 ans n’a pas encore retrouvé toutes ses capacités physiques. « Il faudra attendre pour le revoir à cent pour cent », a indiqué le coach des Blaugranas à la veille de la réception du Bétis Séville. Un rendez-vous auquel ne prendra pas part le champion du monde tricolore.

Quel avenir au Barça sous Ronald Koeman ?

Ces derniers mois, l’avenir de Samuel Umtiti a alimenté plusieurs rumeurs. Alors qu’il n’est plus un titulaire indiscutable à Barcelone, le défenseur central a vu son nom associer à des formations à l’étranger. Un retour en Ligue 1, où le PSG et l’OL étaient présentés comme des courtisans, a même été évoqué sans que cela ne se concrétise. Pour Ronald Koeman, le défenseur central peut retrouver une place importante dans l’effectif du Barça, mais à quelques conditions. « S’il est là, il travaille sous mes ordres […] Mais s’il est physiquement et mentalement bien, je vais pouvoir compter sur lui. Ça dépendra aussi des performances de nos autres défenseurs », a expliqué le technicien néerlandais. La balle est désormais dans le camp du natif de Yaoundé.













Par Ange A.